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23 октября Беларусь и ООН подпишут соглашение о сотрудничестве на ближайшие 15 лет

23 октября 2015 08:11
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Новости Беларуси. Беларусь и ООН 23 октября подпишут соглашение, которое определит главные направления сотрудничества и развития на ближайшие 15 лет. Программа затронет здравоохранение, социальную сферу, экономику, права человека.

В преддверии 70-летия основания ООН, которое отмечается 24 октября, в Лошицом парке Минска посадят дерево мира и устойчивого развития, а вечером с железнодорожного вокзала столицы отправится необычный экспресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На протяжении недели его пассажирами будут сотрудники ООН, дипломаты, представители белорусского правительства, общественных организаций и молодежь. Поезд проедет по всей Беларуси. Во время остановок в городах будут проходить  мероприятия, посвященные самым актуальным темам, например, миграции, экологии, здоровью.

Санака Самарасинха, постоянный координатор ООН в Беларуси:
Беларусь проведет самую масштабную в мире акцию, посвященную 70-летию ООН, и это не только мое мнение, но и многих моих коллег из разных стран. Только пассажирами поезда будут несколько сотен человек. Запланировано около 250 мероприятий. Я надеюсь, что эта акция соберет вместе людей, которые мечтают изменить мир к лучшему, и станет реальным импульсом для таких изменений. 

# ООН # Санака Самарасинха

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