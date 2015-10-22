В Барановичах представили последние разработки отечественного воепрома для войск противовоздушной обороны

Ежегодно в Беларуси на вооружение поступает более 25 единиц специального оборудования и техники.

Аэродром 61 истребительной авиационной базы превратился в своеобразный выставочный павильон

Помимо модернизированных зенитных ракетных комплексов и штурмовой авиации отдельное место у перспективных средств вооружения. В частности, систем связи и обнаружения противника.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Возможности наших предприятий очень большие. Они не только модернизируют те образцы техники те, которые есть у нас, но и тесно сотрудничают с предприятиями из Российской Федерации. Но какая бы хорошая техника ни была, качественная и современная, главное – это человек. Подготовленный специалист. Если офицер и солдат изучил свои функциональные обязанности, изучил технику и вооружения - он сможет выполнить задачи.

В Беларуси ведётся активная переподготовка и сил территориальной обороны. Ежегодно более 7 тысяч военнослужащих запаса принимают участие в различного рода учениях и сборах. В приоритете – создание постоянного мобильного подразделения. В его состав войдут четыре механизированные бригады с численностью общего состава до 10 тысяч человек.