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В Барановичах представили последние разработки отечественного воепрома для войск противовоздушной обороны

22 октября 2015 17:14
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Ежегодно в Беларуси на вооружение поступает более 25 единиц специального оборудования и техники.  

Аэродром 61 истребительной авиационной базы превратился в своеобразный выставочный павильон

Помимо модернизированных зенитных ракетных комплексов и штурмовой авиации отдельное место у перспективных средств вооружения.  В частности, систем связи и обнаружения противника. 

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых Сил Республики Беларусь:
Возможности наших предприятий очень большие. Они не только модернизируют те образцы техники те, которые есть у нас, но и тесно сотрудничают с предприятиями из Российской Федерации. Но какая бы хорошая техника ни была, качественная и современная, главное – это человек. Подготовленный специалист. Если офицер и солдат изучил свои функциональные обязанности, изучил технику и вооружения - он сможет выполнить задачи.  

В Беларуси ведётся активная переподготовка и сил территориальной обороны. Ежегодно более 7 тысяч военнослужащих запаса принимают участие в различного рода учениях и сборах. В приоритете – создание постоянного мобильного подразделения. В его состав войдут четыре механизированные бригады с численностью общего состава до 10 тысяч человек.

# Армия Беларуси # Олег Двигалев

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