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Александр Лукашенко поздравил президета Туркменистана с Днем Независимости страны

27 октября 2015 07:31
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Новости Беларуси. Сегодня Туркменистан – один из стратегических партнеров Беларуси в Центральной Азии – отмечает День Независимости. С праздником главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил президент нашей страны Александр Лукашенко. «Убежден, что наши добрые отношения и имеющийся потенциал для продолжения двустороннего сотрудничества являются залогом дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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