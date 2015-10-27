Александр Лукашенко поздравил президета Туркменистана с Днем Независимости страны

Новости Беларуси. Сегодня Туркменистан – один из стратегических партнеров Беларуси в Центральной Азии – отмечает День Независимости. С праздником главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил президент нашей страны Александр Лукашенко. «Убежден, что наши добрые отношения и имеющийся потенциал для продолжения двустороннего сотрудничества являются залогом дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнерства», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.