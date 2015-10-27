ООН: Беларусь успешно справляется со своими обязательствами в помощи вынужденным мигрантам

Новости Беларуси. Беларусь успешно справляется со своими обязательствами в помощи вынужденным мигрантам. Такую оценку нашей стране дали 27 октября в Гомеле представители Организации Объединенных наций. Они находятся среди пассажиров «Экспресса ООН», который в эти дни курсирует по всей Беларуси.

Главными темами дискуссий в Гомеле стали вопросы сокращения неравенства внутри стран и между ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Считаю, что Беларусь хорошо справляется с вопросами вынужденных переселенцев в условиях возрастающего числа мигрантов. Особенно в том, что касается переселенцев из Украины, в том числе благодаря Указу Президента, принятому в прошлом году и касающемуся этой категории. Кроме того, Гомельская область важна для нас тем, что именно здесь успешно реализован проект с сирийскими беженцами, которые сейчас здесь живут. Резюмируя, могу сказать, что работой и позицией властей я удовлетворен.

Екатерина Паниклова, заместитель постоянного представителя ПРООН в Республике Беларусь:

Так как Правительство Республики Беларусь очень много вкладывает в регионы, на сегодняшнем круглом столе мы говорили больше об амбициозных инновационных идеях, которые бы могли двинуть тему Чернобыля уже совершенно на другой уровень. То есть это инновации и инвестирование.