Владимир Макей и Сергей Лавров подписали программу согласованных внешнеполитических действий Беларуси и России на 2016-2017

Новости России. Укрепление сотрудничества Беларуси и России – одно из безусловных внешнеполитических приоритетов. Об этом заявили главы МИД двух стран в Москве, где они 27 октября программу согласованных действий Союзного государства. В его границах осуществляется множество различных совместных проектов, на которые направляются значительные средства совместного бюджета. В прошлом году реализовано более десятка белорусско-российских начинаний от космоса до медицины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Лебедок, заместитель заведующего лабораторией оптоэлектроники и голографии Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:

(У нас сейчас какое содержание углекислого газа?) Сейчас немного превышает норму – сейчас 600 ppm, а нужно 400. Но это не критично. (Значит надо срочно проветрить). Да.

Союзная программа «Прамень» как глоток свежего воздуха для физиков Беларуси и России. Этот небольшой прибор – результат работы ученых двух стран. Он вычисляет количество углекислого газа в воздухе и пригодится в медицинских центрах или учебных аудиториях, ведь от концентрации CO2 зависит самочувствие и работоспособность, а от таких проектов во многом зависит будущее Союзного государства.

Виталий Плавский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:

В настоящее время с белорусской стороны создано более 20 различных лазерных систем, систем на их основе. Примерно 20 изделий создано и нашими российскими коллегами.

В прошлом году реализовывалось более десятка белорусско-российских программ от космоса до медицины. Эксперты отмечают: объединенные усилия приносят двойную выгоду. На совместные проекты используется порядка 90% союзного бюджета. И если в 2000 году он составлял около 2 миллиардов российских рублей, то сейчас вырос практически до 5 миллиардов. Почему выгодно такое сотрудничество? Российские эксперты отмечают, что у каждого партнера свои конкурентные преимущества.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента финансовой кампании (Россия):

Российская Федерация – это огромный рынок сбыта. Это нефтегазовый сектор. Что же касается Беларуси, то это человеческий капитал. Если мы даже посмотрим на российский бизнес, особенно средний или мелкий, то они любят нанимать людей из Беларуси. Почему? Потому что, выражаясь простым языком, белорусы не воруют. И плюс то, что отмечают все – ООН, Всемирный банк, МВФ – в Беларуси очень высокий процент людей с высшим образованием, качество этого образования.

О взаимодействии Беларуси и России сегодня говорил в Москве на коллегии министров иностранных дел двух стран. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что сотрудничество с нашей страной – внешнеполитический приоритет для федерации. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сосредоточил внимание на глобальных международных проблемах.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь как председатель в органах ЕАЭС на прошлой неделе внесла в Нью-Йорке проект резолюции по предоставлению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генассамблее ООН. Это важный шаг на пути к должному международному позиционированию нашего союза, достойному встраиванию ЕАЭС в систему международных организаций.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы выразили удовлетворение нашим тесным сотрудничеством в рамках ООН. Оно характеризуется совпадением позиций по всем наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Едины мы в том, что ООН обладает уникальной легитимностью и остается универсальной площадкой для координации действий мирового сообщества.

Одной из тем заседания стала интеграция уже не двух стран, а двух регионов – евразийского и европейского. Для создания единого пространства от Лиссабона до Владивостока есть все предпосылки. В этом числе и опыт интеграции Беларуси и России. Итогом заседание стало подписание программы внешнеполитических действий на 2 года и плана двусторонних межмидовских консультаций.