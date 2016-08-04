Разобраться с севооборотами и животноводством: Президент поставил задачи аграриям Витебской области

Новости Беларуси. Витебской области – особые технологии и подход. Необходимость уделять больше внимания развитию агропромышленного комплекса северного региона отметил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Витебщине.

Местные специалисты рассказали о своих достижениях с учётом особенностей климата и рельефа. К примеру, специально для этих низинных мест комбайны переставили на гусеницы. К дальнейшим успехам должна привести и перестройка всей аграрной отрасли региона. Когда зерно новых идей даст урожай – сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновой клин в Беларуси тает как мороженое на солнце. Более половины нивы уже убрано, а закромах – 4 миллиона тонн хлеба. Понятие «битва за урожай» пропало даже из речи аграриев самой рискованной климатической зоны для земледелия – Витебщины

Евгений Пустовой, СТВ:

Хрустит – значит, пора убирать. Даже тучи над головой не сгущают красочную картину уборочной страды. Благодаря вот таким современным комбайнам она должна завершиться в оптимальные сроки. В закромах до 20 августа окажется последнее зёрнышко.

Насколько «хлебной» оказалась нынешняя страда крестьяне самой северной области рассказывают Президенту. В полях обсуждают также виды на урожаи всей аграрной отрасли региона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель моей поездки сюда – как раз не уборка урожая. Мы уже научились убирать, зачем мне вам рассказывать, как убирать. Техники хватает. Кто хочет работать – и техника его удовлетворяет. И даже в Витебской области, даже у вас, меня интересуют технологии. Мы должны были перестроить технологии под новые севообороты. Наверное, трудновато нам работать как в Брестской области, даже в Минской области, – здесь. Нужны свои севообороты.

Если молоко, говядина сегодня рентабельны, надо заниматься прежде всего этим, потому что земли приспособлены больше под травы. Если у вас есть возможность возделывать зерновые культуры и какой-то комплекс свиноводческий содержать, то по государственному надо определиться. Надо кормить быков, коров, получать молоко и говядину. И реализовывать. Ну и плюс ещё что-то.

В самом северном регионе – горячая пора. И для комбайнеров, и для управленцев. Здешние аграрии должны отделить плевелы неподходящих для этого климата сельхозкультур от рационального зерна традиционного животноводства.

Александр Лукашенко:

В основном надо всё перешерстить. За зиму нарисовать, начертить как положено. Ну и люди. Всё это – люди. Оно видно… Хотя, вообще-то, всё вы умеете делать.

Возделывать здесь можно всё, но остановиться надо на подходящих культурах. Для трав, клевера, вообще – для кормов, здесь тепличные условия. Уютный социально-экономический климат необходимо создавать в северном, самом незаселенном регионе страны, для специалистов. Селу – новое жильё, а хозяйствам – животноводческие комплексы.

Александр Лукашенко:

Люди придут работать! Когда ему даёшь новый трактор. Когда он приходит и видит, что там – доильный цех, аккуратно всё, чисто, и доярка будет получать там под 700-800 долларов в месяц… Слушайте, пойдут люди. С удовольствием. Но это надо сесть и всё продумать: здесь будем строить, здесь и здесь дешёвые комплексы. Но это от земли зависит.

Здешние земли у всех хозяйств одинаковые – не очень. Но на пашне со скудными баллами хороших оценок добиваются профессионалы. Говоря о Беларуси Синеокой подразумевают Браславский район, говоря об аграрном лидере региона – подразумевают это хозяйство. Его так и назвали: «Маяк Браславский».

Но не всем удаётся подражать передовику. Поэтому в Браславском районе к сильным стали присоединять слабые хозяйства. Об интеграционных подходах докладывают Президенту.

Александр Лукашенко:

Где-то надо и помочь! Объективно: людям тяжело. Но только чтобы не было вот этого настроения: «А, дадут». Никто ничего не даст, надо просто заработать. Нечего давать – давали 20 лет. Мы не бросили людей на произвол судьбы. И подавляющее большинство хозяйств и людей сегодня хорошо работают.

В развитие сельского хозяйства денег не жалели. Поддерживали всех одинаково, но отдача разная. Четверть хозяйств страны – убыточная. И теперь помогать будут. Но по другому принципу: вечером бизнес-план развития, а утром – инвестиция. Совет Президента о том, как надо работать, уже стал притчей не только во языцех, но и в Интернете.

Александр Лукашенко:

Раздеваться и работать. Поэтому вам надо вот с этого сейчас начинать. Его земли не надо трогать: вы его нагрузили, догрузили. Если какие-то разгильдяи рядом не хотят работать. Ну, что ж, спасибо! Руки пожали, отдали ему землю.

Александр Лукашенко поручает: разработать типовой проект молочного комплекса и учесть успешный опыт фермеров. А то получается, что частники строят производственные помещения для коров в 10 раз дешевле, чем в СПК. Здесь и сейчас добились рентабельной работы. Если раньше на зарплату уходило 80% доходов, то сейчас только 20%. Молоко экстра-класса перерабатывают здесь же, в районе.

Президенту показывают филиал молочно-консервного завода. Кстати, на всю Витебскую область только четыре таких холдинга. Под их крыльями увереннее чувствуют себя былые небольшие комбинаты. Рабочие места сохранились, производства модернизировались, а и интересы на внешних рынках стало легче отстаивать.

Валерий Дулинский, генеральный директор молочно-консервного комбината:

У нас есть 3-4 варианта развития этого предприятия, если будет необходимость. Но по реализации самое главное, что мы получили сегодня устойчивые контракты в Российской Федерации. Мы работаем сегодня с сетями «Магнит» в России. Они у нас делают основные объёмы реализации.

Эти твёрдые сыры – самая твердая валюта. А сырьё для них – здесь же. Но в целом молочные предприятия Витебщины после модернизации загружены лишь на 75%. Хозяйствам необходимо прирасти ещё на 400 тысяч тонн молока в год. Поэтому и предложение Президента по развитию молочно-товарного производства весьма кстати. Экономический подход подкреплён научными изысканиями.

Александр Лукашенко:

В этом году у нас дождливо. У нас уровень грунтовых вод очень высокий, у нас восстановились озёра, реки стали полноводные. Беларусь стала Беларусью. Это великое дело.

Но, конечно, на уборку хлебов и другие работы в поле это влияет. Порой – негативно, если излишне идёт дождь. Особенно на этой вот земле, где и так влаги предостаточно. Где огромное количество озёр, больше 2000 в Витебской только области. Конечно, переувлажнённость высокая. Но мы видели: люди, которые хотят работать, убирают, и убирают неплохо.

Вы очень правильно обратили внимание на технологию. И цель моего визита – не то чтобы подстегнуть уборочную кампанию. Нет. Тут люди сами разберутся (и разбираются) когда убрать и что убрать.

Цель моя другая. Мы назначили сюда нового губернатора и поставили перед ним задачу: принципиальным образом разобраться с севооборотами и тем, что мы здесь будем возделывать на земле, и каких животных выращивать.

Вот второй год идёт эта тяжёлая работа. Я уже сверху, с воздуха, увидел, что здесь появилось больше бобовых культур, клеверов, трав. Здесь делают упор на производство говядины, здесь делают упор на производство молока (оно рентабельно).

Особенность Витебского региона учли даже отечественные конструкторы. Специально для этих низинных мест комбайны переставили на гусеницы. Президенту показывают техническое ноу-хау и рассказывают о новых технологиях.

За комбайном на поле сразу приходит трактор. На одном участке собрали урожай, а на другом уже сеют новый. Эти поля через дорогу. По новому пути – именно больше озимых – будут двигаться белорусские аграрии дальше.

К дальнейшим успехам крестьян должна привести и перестройка всей сельскохозяйственной отрасли Витебщины. Не ждать с Браславских озер климатической погоды, а самим делать её в самом широком смысле.

Александр Лукашенко:

Вышел косить утром, в семь часов. Думаю – что это? Как комбайн работает где-то там за забором. Да не может быть! Вчера ливень такой прошёл. Ливень был! Думаю: что, с ума сошли? Смотрю: точно, идёт комбайн. Поинтересовался. Да, под 20% влажность. Но он молодец, он правильно поступает. Потому что – а что ждать с моря погоды?

Через два-три года зерно новых идей должно дать урожай, и его можно будет распробовать на вкус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.