Александр Лукашенко: Витебскую область надо привести в порядок

Новости Беларуси. Витебскую область надо привести в порядок. Этого потребовал Президент 4 августа в ходе посещения сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк БрАславский». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области.

Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя запускать территории, везде должен быть порядок. Кроме того нужно четко определиться со специализацией выпуска сельхозпродукции в каждом районе Витебщины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель моей поездки сюда – как раз не уборка урожая. Мы уже научились убирать, что мне вам рассказывать, как убирать. Техники хватает, кто хочет работать, и техника его удовлетворяет. И даже в Витебской области, и даже у вас. Меня интересуют технологии. Мы должны были перестроить технологии под новые севообороты. Наверное, трудновато нам работать как в Брестской области, даже в Минской области, здесь. Нужны свои севообороты. Если молоко, говядина сегодня рентабельны, надо заниматься прежде всего этим, потому что земли приспособлены больше под травы. Если у вас есть возможность возделывать зерновые культуры и какой-то комплекс свиноводческий содержать, то по-государственному надо определиться. Надо кормить быков, коров, получать молоко, говядину и реализовывать. Плюс еще что-то.

Также глава государства потребовал нарастить объемы выпуска мясомолочной продукции в Витебской области. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание в ходе посещения Браславского филиала «Глубокского молочно-консервного комбината».

Александр Лукашенко ознакомился с работой предприятия и технологическим процессом выпуска твердых сыров. Здесь реализован инвестиционный проект по реконструкции, направленной на увеличение производственных мощностей. Уникальность новой технологии в полностью автоматизированном и закрытом производстве сыров. 90% продукции экспортируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Год-два надо определяться и выходить на нормальные севообороты, под это технику. Но до этого надо определиться с возделыванием в животноводстве: или вы будете выращивать птицу, или свиней, или быков, коров и так далее. Вот это определиться. И под это уже потом закупать технику. Конечно, особо не развернешься с энергонасыщенными тракторами здесь. Поэтому если в хозяйстве есть пару энергонасыщенных тракторов, им и достаточно там, где контурность очень высокая. А для остального надо, чтобы была малая, средняя техника. И агротехника, технологии совсем другие должны быть. В основном надо все перешерстить. За зиму нарисовать, начертить как положено. И люди. Все это люди. Оно видно. Хотя, вообще-то, все вы умеете делать.