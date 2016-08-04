Выборы в парламент Беларуси: окружные комиссии проверяют документы потенциальных кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается избирательная кампания. В эти дни окружные комиссии проверяют документы, поданные потенциальными кандидатами в депутаты. Тщательный контроль проходят декларации о доходах, анкетные данные, а подписные листы желающих заполучить заветный портфель проверяют в несколько этапов.

Сначала из списка в поддержку будущих народных избранников вычитают подписи, вычеркнутые самим потенциальным кандидатом. Затем отнимают подписи, собранные в другом избирательном округе, и уже после подсчета переходят к следующей стадии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Канапацкая, заместитель председателя окружной комиссии Партизанского избирательного округа № 110 Минска:

После чего мы уже начинаем немножко другую проверку – проверку на подлинность подписей, кто их ставил. Смотрим, чтобы соответствовали паспортные данные человека, чтобы подпись и дата были поставлены собственноручно кандидатом. Если у нас есть какие-то сомнения в подлинности паспортных данных, то мы проверку делаем с помощью нашей службы по гражданству и миграции.

Регистрация кандидатов продлится до 11 августа. Затем – месяц предвыборной агитации. Всего в списке претендентов на депутатский портфель 630 человек. И только 110 из них достанутся кресла в нижней палате парламента.