Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов 23 июня

По уже сложившейся традиции рабочих поездок, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. В частности, речь зашла о проблемах безопасности в Европе. Так России не удалось договориться с НАТО по противоракетной обороне в регионе. Журналисты поинтересовались — не приведет ли это к новой волне эскалации в Европе.

23.06 Лукашенко: Россияне надеются, что у американцев все-таки возобладает разум и можно будет договориться. Я в это не верю

Еще один вопрос - грандиозные мероприятия в Брестской крепости — страна вспоминала героев, которые 70 лет назад первыми приняли на себя удар в годы Великой Отечественной. Правда ли, что в Брест приглашали и глав соседних государств, в частности, российского президента?

23.06 Почему Медведев не откликнулся на приглашение Лукашенко приехать в Брест 22 июня

Глава государства не согласился с высказанным одним из журналистов мнением о недостаточности иностранных инвестиций из-за опасений потенциальных инвесторов по бизнес-рискам. Наоборот, сейчас мы выбираем инвестора, который нам нужен.

На пресс-конференции 17 июня Александр Лукашенко заявил, что до июля валюты в обменниках не будет. Заявление — непопулярное: журналисты назвали его настоящим антипиаром и поинтересовались почему в этой непростой для страны ситуации Президент бьет по своему же рейтингу.

Интересовались журналисты и назначением Юрия Алымова исполняющим обязанности председателя Правления Нацбанка. Как заметил Президент, Петр Прокопович не вернется в Национальный банк, но после медицинской реабилитации его потенциал будет востребован.

23.06 Лукашенко: Петр Прокопович не вернется в Национальный банк

И вопрос от нашего телеканала. На днях Евросоюз ввел экономические санкции против трех белорусских предприятий. Насколько опасно это для белорусской экономики и людей, работающих на этих производствах. К тому же появились заявления, что Беларусь, якобы ежегодно зарабатывает на торговле оружием миллиард 800 млн долларов.

23.06 Лукашенко прокомментировал санкции ЕС

И уже завершая общение с журналистами глава государства прокомментировал акции, которые в последнее время определенные силы пытаются организовать через социальные сети в интернете.

23.06 Александр Лукашенко прокомментировал сходки в центре Минска

Президент Александр Лукашенко предлагает предоставить инвесторам возможность пользоваться льготами на условиях СЭЗ в любом регионе страны. И создать уже до конца года сильную Национальную молочную компанию. Такие поручение дал сегодня Глава государства во время рабочей поездки по Брестской области. В графике Президента был целый ряд промышленных предприятий, в частности «Санта-Бремор».

Сегодня же Президент побывал еще на одном предприятии. Компания «Штрабаг» обладает уникальной технологией по переработке мусора. Рыночная стоимость завода — 1 млрд долларов.

Пресс-конференция Александра Лукашенко 17 июня. Полная видеоверсия