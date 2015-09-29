1 серия. Геополитика и Беларусь

Чтобы узнать человека, с ним надо съесть пуд соли. Чтобы узнать страну, в ней нужно родиться, вырасти и жить. Эта страна, которой всего четверть века, на моих глазах появилась на свет, училась крепко стоять на ногах и самостоятельно ходить, конечно, набивая шишки. И это после того, как распалась большая семья, которую мы помним до сих пор. Дальше было не самое сытое детство, когда приходилось донашивать советские штанишки. В юности мы ищем новых друзей, не забывая при этом старых. И, наконец, выход во взрослую жизнь. В 24 года, получив высшее образование в университетах жизни, мы научились сами себя кормить и зарабатывать. И это все в самом центре Европы. Тот случай, когда положение обязывает.