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1 серия. Геополитика и Беларусь

29 сентября 2015 05:39
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Чтобы узнать человека, с ним надо съесть пуд соли. Чтобы узнать страну, в ней нужно родиться, вырасти и жить. Эта страна, которой всего четверть века, на моих глазах появилась на свет, училась крепко стоять на ногах и самостоятельно ходить, конечно, набивая шишки. И это после того, как распалась большая семья, которую мы помним до сих пор. Дальше было не самое сытое детство, когда приходилось донашивать советские штанишки. В юности мы ищем новых друзей, не забывая при этом старых. И, наконец, выход во взрослую жизнь. В 24 года, получив высшее образование в университетах жизни, мы научились сами себя кормить и зарабатывать. И это все в самом центре Европы. Тот случай, когда положение обязывает.

# общество # Игорь Позняк # Фильмы о Беларуси

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