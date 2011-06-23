Лукашенко прокомментировал санкции ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в Брестскую область.

Александр Лукашенко:

Они якобы финансируют правительство. Докажите. Это негодяи и подонки. Положите на стол документы, что эти компании финансировали хоть кого-то из правительства. Немедленно мною будут приняты меры. Если это меня касается, я уже давно говорил, найдите эти деньги и заберите. Если положите документы, что они финансируют Президента или еще кого-то возле Президента, мгновенно будет принято решение.

Это мелкие блошиные укусы. Они никогда не дают пользы ни им, ни нам.

Но если они нас будут дергать с точки зрения экономики, мы тоже найдем чем ответить. У нас немало компаний работают здесь и собственность имеют, по которым мы очень больно можем ударить.

Я не хочу этой эскалации, поэтому на это не отвечаю, поскольку эти санкции ситуацию в стране не ухудшат. Они просто показывают, какой сегодня мир и какая демократия на Западе.

Беларусь планирует обратиться в международные суды с исками по поводу санкций Евросоюза.

Александр Лукашенко:

Это безмозглая, непродуманная политика.

Я хочу поручить своим юристам, у нас достаточно специалистов, - мы должны эту проблему рассмотреть юридически через соответствующие суды, предъявить иски тем, кто вводил не только экономические санкции, но и в отношении журналистов.

Какое ты имеешь право, демократическая страна, судить журналиста за его позицию? За что вы сегодня отдельным журналистам закрыли въезд в Евросоюз?

Причем здесь люди, которые работают во власти, но вообще не имели отношения к выборам, тем более к 19 декабря? К 19 декабря имели отношение максимум пять человек (Президент, министр внутренних дел и другие). Их и наказывайте, если считаете нужным, но причем здесь эти люди? Какое вы имеете право объявлять невъездными судей? Вы же ратуете за независимый суд.

Нашим юристам надо серьезно взяться за этот вопрос, и пусть объясняются - объяснений у них объективных нет. Если суд соответствующий, куда мы обратимся, не примет это решение - значит, такой это суд на Западе. Они себя в этом плане загнали в далекий угол.