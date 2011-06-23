Александр Лукашенко прокомментировал сходки в центре Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что некоторые оппозиционные политики планируют использовать несанкционированные гражданские акции, чтобы прорваться во власть. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам в ходе рабочей поездки в Брестскую область, передает корреспондент БелТА.

Александр Лукашенко:

Может кто-то и недоволен. В этом и суть демократического общества. Но это недовольство должно выливаться в законном порядке. Есть места - идите топайте, улюлюкайте, кричите

Надо иметь в виду, что за спиной у этих деятелей, они уже светятся, им мало было судов и одной ногой в тюрьме, они еще туда ходят и подзуживают эту молодежь, этих пацанов. Они ждут, чтобы накопить критическую массу, а потом это пушечное мясо впереди себя пустить и на их спинах вскочить во власть. Мы это прекрасно видим и понимаем. Поэтому этого коня мы им оседлать не дадим.