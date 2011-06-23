Почему Медведев не откликнулся на приглашение Лукашенко приехать в Брест 22 июня

Президент Беларуси отметил, что действительно приглашал своего коллегу из России прибыть в Брест. По его мнению, 70-летие начала Великой Отечественной войны - это повод для того, чтобы вместе, как это было тогда, продемонстрировать и россиянам и белорусам, что «у нас общая память и мы всегда будем вместе». Исходя из этого, Александр Лукашенко и пригласил своего российского коллегу приехать в этот день в Брест.

Александр Лукашенко:

Почему не приехал? Надо этот вопрос адресовать ему. У меня на данный вопрос конкретного ответа нет. Я на эту тему с ним не разговаривал после того, когда ему было отправлено приглашение приехать в Брест.

Считаю это абсолютно нормальным, что пригласил Президента России Дмитрия Медведева. Почему не приехал - не знаю.

Он добавил, что Борис Ельцин и Владимир Путин здесь были, то есть оба предыдущих Президента России подчеркивали важность последнего метра нашего общего Отечества, и в частности Брестской крепости.