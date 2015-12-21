Александр Лукашенко отправился в Москву для участия в заседаниях ОДКБ и Высшего Евразийского экономического совета

Новости России. Начался рабочий визит президента Беларуси в Россию. Борт № 1 вылетел из Национального аэропорта «Минск» 21 декабря утром.

В Москве Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Совета Организации Договора о коллективной безопасности и Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

В центре внимания саммита ОДКБ – актуальные проблемы международной безопасности и возможные шаги Организации по их решению. В ходе встречи на высшем уровне в формате ЕАЭС ее участники рассмотрят вопросы функционирования Евразийской экономической комиссии, сотрудничества в области либерализации автомобильных перевозок, взаимодействия ЕАЭС с другими международными организациями и межгосударственными объединениями.

Алексей Беляев, политический аналитик:

Это весьма важное мероприятие. Это мероприятие не протокольное, потому что в условиях современного развития мировой политики мы видим, что мир, и в том числе то пространство, в котором существует Республика Беларусь, столкнулись с большим количеством вызовов. И здесь нужно понимать, что в современном мире ни одно небольшое государство не в состоянии выжить самостоятельно. Это балансирование, попытка нашего Президента и Правительства максимально сохранить нейтралитет, они все равно сталкиваемся с такими проблемами, которые в одиночку решить невозможно. Поэтому сильные и мощные союзники – это, безусловно, вещь, необходимая в современном мире.

Предыдущий саммит ОДКБ прошел Таджикистане в сентябре 2015 года. Тогда лидеры стран-участниц организации прошлись во всей мировой повестке, но ключевой темой стала террористическая угроза. А в рамках Высшего Евразийского экономического совета главы государств встречались в октябре в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.