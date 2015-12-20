Курс – на дальнейшее сближение: итоги визита Александра Лукашенко в Москву

Новости Беларуси. Беларусь и Россия абсолютно доверяют друг другу – лейтмотив московских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Оба лидера отметили важность и своевременность этой встречи. Только в расширенном формате стороны общались около четырех часов. Дела союзные в материале корреспондента программы «Неделя» на СТВ.

О чем пойдет речь на переговорах в Кремле? Журналисты и аналитики заранее изучали весь спектр белорусско-российских отношений. А это и экономика, и политика, и военное сотрудничество. Одним словом, пришло время для большого и обстоятельного разговора.

Официальный визит Александра Лукашенко в Россию проходит согласно протоколу. Президент Беларуси возлагает венок на могилу неизвестного солдата.

Переговоры за древними стенами начинаются со встречи с глазу на глаз. О том, в какой тональности пойдет беседа, можно судить уже с первых минут общения президентов. Рукопожатие чуть дольше, чем того требует протокол, обмен приветствиями. Одним словом, стороны готовы найти новые точки соприкосновения.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Уровень политических отношений, объем экономического сотрудничества, то движение, которое в значительной степени было сделано благодаря вашим усилиям, мы сделали в объединении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и России, – все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Мы часто встречаемся, тем не менее, мы вас ждали с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизят наши народы. Хотя, откровенно говоря, мереть нас с вами классическими рамками взаимоотношений с другими какими-то государствами как-то даже и неудобно, потому что у нас настолько близкие отношения, что тут не подходят эти критерии. Но, тем не менее, я благодарен вам за эту оценку. И мы готовы кратко, четко (я понимаю, в правительстве работали над этими проблемами) сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят.

Ольга Коршун:

Эту встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в кулуарах называли «серьезным разговором». В центре внимания была экономика, которая во многом и диктует правила игры. Шероховатости в бизнесе, конечно, есть. Но, судя по итогам переговоров, компромисс удалось найти. Курс – на дальнейшее сближение.

Наращивать товарооборот будут за счет производственной кооперации и расширения сотрудничества с регионами. Такой сценарий эксперты называют вполне реалистичным. Ведь снижение цен на энергоресурсы и нестабильность российского рубля внесли свои коррективы в двусторонние отношения. В этом году наторговали всего на 23 миллиарда долларов. Раньше эта цифра была почти вдвое больше.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В этом году из-за резких курсовых колебаний на валютных рынках товарооборот в долларовом исчислении снизился, а в рублевом наоборот возрос на 20,6% до 1,3 трлн российских рублей. На этот результат мы вышли в том числе благодаря тому, что российские и белорусские компании все активнее прибегают к расчетам в национальных валютах. Это примерно 86% от общего объема торговли. В числе приоритетных задач - повышение конкурентоспособности наших предприятий, наращивание промышленной кооперации, проведение согласованной политики в сфере импортозамещения, стимулирование взаимных инвестиций.

Мы, конечно, обсудили перспективы развития Евразийского экономического союза. Высоко оцениваем деятельность Беларуси в качестве председателя этого интеграционного объединения в текущем году.

Евразийский экономический союз создали всего год назад. Пока он не заработал в полную силу, но это хороший задел на будущее.

Перспективы еще одного масштабного интеграционного объединения – СНГ – более детально обсудят на высшем госсовете Союзного государства. Пока подробностей немного. Главы государств только наметили проблематику, мол, Содружеству необходимы реформы.

Президенты сверили и внешнеполитические курсы. Александр Лукашенко еще раз очертил позицию Минска по основным вопросам международной повестки дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь по-соседски заинтересована в мире на украинской земле, на Ближнем Востоке. И расхождений у нас с президентом России абсолютно нет по этим проблемам.

Мы подробно обсудили вопросы равного доступа белорусских товаров на российский рынок. И мы получили поддержку президента России в этом плане. Мы знаем о программе импортозамещения, которая реализуется в Российской Федерации. Кстати, мы уже вторую программу в Беларуси приняли по импортозамещению, накопив определенный опыт. И мы поддерживаем эту программу в Российской Федерации. Должен сказать, что вы абсолютно, с нашей точки зрения, в правильном направлении движетесь. И результат будет буквально в обозримом будущем. Но эта программа ни в коем случае не должна ухудшать возможности и условия действий наших совместных предприятий. Тем более в этой ситуации поставок белорусских товаров и услуг. Белорусские производители имеют у вас хорошую репутацию. И мы готовы всемерно содействовать в удовлетворении потребностей российского рынка по всем группам товаров, которые мы можем производить конкурентно по цене и качеству.

Я еще раз хотел бы подчеркнуть конструктивный характер прошедших переговоров. У нас нет закрытых тем для обсуждения. Абсолютно нет. Мы абсолютно доверяем друг другу и открыто говорим, высказываем свою точку зрения на наших переговорах.

Еще один важный шаг, именно говорящий об особенном статусе партнерства. В России с 1 января иностранцы, которые хотят жить и работать в этой стране, должны сдавать экзамен по русскому языку. Белорусы автоматически получили отлично и на экзамен могут не приходить.

Итоги переговоров закреплены в совместном заявлении, которое подписали президенты. Этот документ и ляжет в основу двустороннего сотрудничества.