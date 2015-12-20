«Коней на переправе не меняют»: эксперты о переназначении премьер-министра Беларуси и его заместителей

Новости Беларуси. На неделе разрешилась кадровая интрига последних месяцев. Правительство, или как его еще называют экономический штаб страны, практически в прежнем составе продолжит работу. Премьер-министр Андрей Кобяков и все вице-премьеры сохранили свои портфели. В министерском корпусе после перезагрузки новый руководитель лишь в торговом ведомстве. На неделе президент назвал эту команду работоспособной и отметил, что сформирована она была ещё до выборов. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит. Вернуть экономику на траекторию роста. Глава государства ставит задачу перед правительством. Кому предстоит ее выполнять, стало известно на этой неделе. Президент переназначил премьер-министра и его заместителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Правительство было сформировано до президентских выборов. И уже второй раз, по-моему, мы в истории нашей так поступаем для того, чтобы люди видели, если этого президента избирают, кто будет работать в правительстве. Но, тем не менее, мы тогда договорились с тогдашним главой Администрации, ныне премьер-министром, что пройдет какое-то время (полгода, чуть больше) и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава. И людям определиться, которые поработают в правительстве. Может, им не понравится, может, они поймут, что не туда попали, и так далее. Поэтому у нас до сих пор существует работоспособное правительство.

В таком составе правительство трудится уже почти год, как раз с декабря 2014. Работоспособность доказывать пришлось в условиях весьма непростых. Но кризисное время – это возможность повысить сопротивляемость экономики. Определенные успехи по стабилизации ситуации у этого состава правительства уже есть.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Те процессы, которые почти ровно год назад проходили, они проходили на фоне достаточно серьезных проблем и на валютном рынке, и на потребительском рынке. Этого сегодня нет, хотя внешние процессы в какой-то степени повторяются. Поэтому, видите, мы научились парировать эти ситуации. Но, скажем так, абсолютно преодолеть общую негативную тенденцию получается, но не в той степени, как хотелось бы всем нам. Поэтому над этим будем работать.

Андрей Кобяков остается в должности премьер-министра. Нижняя палата в соответствии с конституцией согласовала его кандидатуру. Новый курс правительства станет продолжением начатого в 2015: пока на внешнем контуре неспокойно – не до фундаментальных изменений.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Экспорт – новые рынки сбыта, снижение затрат, повышение эффективности функционирования предприятий. И жить по средствам. Мы должны в максимальной степени эффективно использовать те пусть небольшие, но достаточные деньги для того, чтобы получать максимальную отдачу.

Депутаты кандидатуру согласовали, а значит, власти законодательной предстоит дальнейшее сотрудничество с действующим составом власти исполнительной.

Сергей Дудкин, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Что касается старого, или старо-нового кабинета, будем так говорить. Это правительство, которое работало чуть меньше года, но оно показало себя с хорошей стороны, учитывая те сложности, которые мы сейчас переживаем. Если выразиться строй русской поговоркой, то коней на переправе не меняют. Сейчас не та ситуация. Сейчас всем нужно сплотиться и вместе делать дело. Вместе работать.

Благосостояние белорусов – это один из важнейших показателей успешности работы, но наряду с оздоровлением экономики. Зарплаты будут расти, но в соответствии с производительностью, в бюджетной сфере – с оптимизацией расходов. Финансовый блок по-прежнему курирует Василий Матюшевский, первый вице-премьер. В его биографии работа в Нацбанке. Есть опыт руководителя и в банке коммерческом. Так что компетенция вице-премьера: от монетарной политики до бизнеса. Такой симбиоз приносит свои дивиденды.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В первую очередь, естественно, это наша работа с Национальным банком по стабилизации макроэкономической ситуации, по достижению относительной сбалансированности. И плюс то, что еще не очевидно для общества. Это достаточно серьезная работа над повесткой 2016 года и, самое главное, над программой 2016-2020. Здесь, конечно, все еще неоднозначно, но главное, что глава государства внимательно слышит нас. За социальные вопросы отвечает единственная в Беларуси женщина вице-премьер Наталья Кочанова. Вместе с Василием Матюшевским год назад она вошла в правительство. Остальные заместители в представлении не нуждаются. На своих местах работают не первый год. Транспорт, строительство, ЖКХ в ведении Анатолия Калинина. АПК курирует Михаил Русый. Владимир Семашко – промышленность и топливно-энергетический комплекс. С кем из министров продолжить работу, а кто распрощается с портфелем? Принимая решение, президент выслушал мнение руководства правительства.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Что касается персонально состава, то, естественно, это специалисты, свободно владеющие вопросами каждый в своем направлении. И объединение этих направлений должно создать те условия, которые позволили бы стране развиваться дальше в этих очень непростых условиях. Грубо говоря, по периметру идут боевые действия. Это условия, когда меняются технологические циклы, когда необходимы достаточно большие капитальные вложения в модернизацию различных отраслей, причем не одной и не двух, а целого ряда отраслей. В итоге кабинет министров претерпел незначительные изменения. Торговое ведомство возглавил Владимир Колтович.

В рядах госуправленцев, с одной стороны, остаются проверенные годами кадры, а это преемственность выбранного курса. С другой стороны, отмечают специалисты, немаловажно и то, что в состав то и дело вливается новая, молодая кровь. Это залог энергичности и современности принятых решений.

На этой же неделе глава государства, утвердил основные направления денежно-кредитной политики на будущий год и определил задачи социально-экономического развития.