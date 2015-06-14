Журналист Михаил Гусман о «формуле власти» и о том, как косил траву с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Все неизвестные в «формуле власти» знает автор одноименной программы Михаил Гусман. За последнее десятилетие он взял интервью практически у всех глав государств планеты – среди них короли и королевы, президенты и премьер-министры.

На неделе легендарный российский журналист приехал на Международный медиафорум в Минске. Ведущий программы «Неделя» на СТВ не упустил возможности пообщаться с Михаилом Соломоновичем, который уже не в первый раз становится гостем программы. На этот раз начали с самого наболевшего вопроса – Украина.

Михаил Соломонович, я никогда не сомневался, что с вашим колоссальным опытом у вас должно быть колоссальное чутье. В прошлый раз, год назад, вы чувствовали, что что-то будет в Украине? Вы видели эти предпосылки?

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС, автор программы «Формула власти»:

Нет. Я видел много чего, что происходило в Украине, разного, и далеко не всегда симпатичного, но отнюдь не то, что произошло. Здесь, думаю, и не я один, мог предположить, что события будут развиваться по столь драматическому сценарию.



Вы, в первую очередь как журналист, в ту пресловутую ночь, когда в Минске встречалась «нормандская четверка», вы спали или нет?

Михаил Гусман:

Вы знаете, вопрос, по сути, совершенно правильный. И, конечно, пока не было заключительной встречи с журналистами, итогов, потом разъезда глав государств, которые участвовали – Владимир Владимирович Путин, госпожа Меркель, господин Олланд, их провожал Александр Григорьевич Лукашенко – до этих последних минут, конечно, те, кто работает в нашей профессии, не должны были спать.



Ваши ожидания оправдались тогда?

Михаил Гусман:

Я надеюсь, что соглашения, которые получили название «Минск-2», оказались действительно надежной и хорошей дорожной картой. Другое дело, что, к сожалению, она не выполняется в значительной степени так, как задумали те, кто ее подписали и те, кто, что называется ее благословили.

В вашей программе «Формула власти» слово «формула» вы-то уже знаете, какие здесь неизвестные уже для вас известны, что к чему? Что в числителе, что в знаменателе? И вообще, что такое «формула власти»?



Михаил Гусман:

Я каждый раз его даю в конце программы, в конце разговора с собеседником и все разные. Хотя там есть много пересекающихся фраз, слов и мыслей. Иногда. Но вот мне кажется, ответом на этот вопрос является обобщенный ответ всех наших героев.

Возможна вот такая универсальная формула все-таки? Или это здесь и сейчас?

Михаил Гусман:

Это, наверное, все-таки здесь и сейчас. И это, наверное, связано с тем, кто является носителем этой власти: как он ее понимает, как он ее воспринимает, как он к ней относится. Неделю назад встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, который уже у власти, и в этом случае, мне кажется, познав власть столько лет, все равно, может быть, сам для себя (да он!) не до конца эту формулу открыл. Я разговаривал с человеком, который, безусловно, может достигнуть формулы власти (я, по-моему, об этом говорил). Это бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Вот разговаривал с ним, и где-то все время была мысль, что я разговариваю с человеком, за спиной которого полуторомиллиардный народ. Что это за человек, какие он использовал механизмы, какие он использовал возможности, как это все работало, что вот именно он вознесся на вершину власти в стране со столь огромным количеством людей.

А какие чувства вы еще испытывали? Я читал, что после интервью с некоторыми вы худеете. Некоторым даже вы не осмелились задать какой-то неудобный вопрос. С некоторыми вы шутите.

Михаил Гусман:

Это все разные темы. Что такое неудобный вопрос? В мою задачу не входит в беседах обязательно наступать на больные мозоли. Моя задачи – попытаться открыть образ человека, раскрыть его личность. Телевидение в этом плане блестящий инструмент. Телевидение как рентген просвечивает человека. И человек в беседе волей-неволей открывается. Моя задача – чтобы человек открылся.



Вы записывали интервью с Александром Лукашенко. И не просто интервью, вы даже косили траву.

Михаил Гусман:

Это одно из самых памятных моих интервью. Я очень, кстати говоря, не перестаю повторять, что благодарен Александру Григорьевичу, что пригласил. У нас было отдельное интервью у него в кабинете, в президентском офисе, а потом он пригласил к себе в резиденцию. Я даже не знал, что мне предстоит. Я, простите, даже несоответствующим образом был одет. Это был настолько приятный сюрприз, это была уникальная возможность. Я еще раз повторюсь: это была уникальная возможность. То, что Александр Григорьевич посчитал возможным со мной просвети эту косьбу. Причем, она не была показательной. Он просто конкретно косил. Был день, когда они договорились косить, вот он и косил. Даже дождик покрапывал! Я даже сказал, что точно есть один человек на земле, который будет Александру Григорьевичу точно благодарен за этот эксперимент. Он кто? Это моя жена, которая скажет: «Ну вот! Наконец-то хоть кто-то научил тебя полезному делу». Я как-то вообще-то руками не очень люблю какие-то дела делать. Моя жена потом много раз говорила: «Вот с Лукашенко косил, а гвоздь прибить не можешь».



После этого-то на даче косили траву? Признайтесь честно.

Михаил Гусман:

Нет. Я надеюсь, что у меня будет шанс, удача и честь еще раз попросить Александра Григорьевича взять меня в свою команду покосить у него. Я был бы счастлив.

Михаил Соломонович, мы с вами встречаемся в рамках медиафорума, который проходит в Минске. Наши с вами коллеги размышляют об оружии, орудии современного журналиста. Вы-то из медицинской семьи. И в прошлый раз вы с вами сравнили журналистику с медициной. Вы все-таки за терапию или за хирургию?



Михаил Гусман:

Лично я абсолютный терапевт. Я не признаю и не приемлю скальпель как журналистское оружие. Точные слова, точные мысли, правильно построенные вопросы, правильно вытянутые ответы – вот все это вместе, это терапия. Забористая журналистика, лично мне, она не очень близка.