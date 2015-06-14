Первые три дня первых Европейских игр в Баку – хроника программы «Неделя» на СТВ

Новости Азербайджана. Вся Европа уже третий день живет новостями из Баку, где в минувшую пятницу стартовали первые в истории Европейские игры. Их уже успели окрестить Олимпиадой Старого Света.

На невероятно зрелищную церемонию открытия приехало около 30 глав государств и правительств. Выход белорусской сборной, которая, кстати, одна из самых многочисленных, на трибунах Национального стадиона в Баку приветствовал Александр Лукашенко. В этот же день белорусский лидер обсудил со своим азербайджанским коллегой подготовку к столь масштабному форуму, ведь у Баку было всего-то два года.

Итак, впереди две недели настоящего спортивного праздника. В белорусской копилке уже есть первые награды: серебро и бронза в борьбе. Наши медальные надежды чуть позже в прямом включении из Баку спортивного обозревателя СТВ Дениса Гончаренко. А прямо сейчас отправимся в город семи ветров вместе с корреспондент программы «Неделя» на СТВ, которая на неделе оценила восточный размах.

Этот азербайджанец вошел в историю самбо, став четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. Так уж получилось, что Багиров, будучи уже тренером, принес олимпийское золото Беларуси. Сейчас готовит к первым Европейским играм и своего сына.

Натик Багиров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по дзюдо:

В душе болею и за азербайджанскую сборную. Я, конечно, буду болеть за своих ребят. Я не просто буду болеть, я буду делать все возможное и невозможное, чтобы наши ребята завоевали, выиграв у всех, первые места, чтобы завоевали вообще медали.

Некоторые еще собираются, а кто-то уже осваивает спортивные площадки Баку.

Полторы сотни спортсменов представляют Беларусь на первых Европейских играх.

Вероника Павлович, старший тренер национальной команды Беларуси по настольному теннису:

Это, естественно, соревнование, где идет борьба за медали. Поэтому все настроены очень серьезно. Только на победу.

Руслан Шейхов, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:

Надеюсь, что ребята справятся со своими эмоциями. Должны нормально выступить. По крайней мере, все, что надо было, всю подготовку мы им дали. Осталось слово за ними.

В аэропорту Баку на неделе приземлился и борт номер один белорусского лидера.

Трехдневный рабочий визит у главы государства.

В Баку атмосфера праздника. В историческом центре города буквально поселились главные талисманы первых Европейских игр – гранатовый мальчик и газель.

Ольга Юруть, СТВ:

В старой части Баку – творческий поединок. Здесь художники со всего мира расписывают главные символы нынешних Европейских игр. И вот эта азербайджанская газель сейчас будет уже с белорусским оттенком.

Вугар Али, художник (Азербайджан):

Большое событие! Соединяет людей разных национальностей развитие спорта.

Идея проведения Евроигр в Баку появилась еще в 2011 во время проведения Заседания Совета Европейских Олимпийских комитетов в Минске.

Именно тогда Александр Лукашенко поддержал этот проект. И вот три года назад Баку объявили местом проведения континентального первенства.

Организатором грандиозного проекта стала женщина – супруга президента Азербайджана Мехрибан Алиева.

Бакинский олимпийский стадион, Дворец водных видов спорта, площадка для велоспорта, стрелковый центр, Национальная гимнастическая арена – это то, что возвели в рекордные два года.

Преобразили Баку на миллиард евро.

Это того стоило.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это история — первые Европейские Олимпийские игры состоялись именно в Баку. Я вас поздравляю с тем, что за кратчайший срок (у вас было всего 2 года) вы подготовились к этим играм. Скажу откровенно: это было бы невозможно, если бы до этого ничего не делали. Но вот эти Олимпийские игры дали толчок к завершению всех ваших мероприятий: от набережной до спортивных объектов. Это чудовищная работа проведена. В общем-то, молодцы! Мы не сомневались, что это будет сделано, но чтобы так было красиво, это просто нас потрясло.

Это дружба на государственном уровне. Беларусь и Азербайджан – партнеры, проверенные временем на политической арене и экономической. В сложные времена Баку подставил плечо Минску. Сегодня наши страны не только активно торгуют, но и выходят на внешние рынки с совместными проектами.

Ильхам Алиев, президент Республики Азербайджан:

Мы очень ценим наши отношения. Гордимся тем, что нам удалось достичь за относительно короткое время. Рад, что вы нашли время приехать на открытие первых Европейских игр. Это знаменательное событие для Азербайджана, для Европы. Знаю, что Беларусь представлена сильным составом, так что желаю успехов, медалей вашей команде. Будем вместе болеть за азербайджанскую и белорусскую сборные.

Этого момента здесь ждали несколько лет. Лучшие режиссеры, сценаристы и продюсеры грандиозных шоу со всего мира.

Событие по истине историческое – открытие первых Европейских игр на олимпийском стадионе в Баку собрало свыше 60 тысяч зрителей.

Восточные традиции и европейский тренд. За цветочным роялем леди Гага, на арене национальный колорит Азербайджана, на трибунах vip-гости – персоны мировой политики. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном стоя приветствовал белорусскую команду.

Своими впечатлениями о церемонии открытия Александр Лукашенко поделился на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы члены европейской семьи. Европа - наш общий дом. Поэтому нам придется, хотели бы мы этого или нет, как стране молодой и амбициозной, играть соответствующую роль, в том числе и в спорте. Тем более что спорт - это наш приоритет в стране. Наши принципы, которые мы исповедуем в политике, очень созвучны принципам, которые исповедует Международный олимпийский комитет. Мы абсолютно интернациональная, многоконфессиональная, многонациональная страна, где живут в мире и согласии люди разных конфессий, вероисповеданий и национальностей.

Александр Лукашенко предложил Международному олимпийскому комитету поддерживать спортивные начинания в странах, которые развиваются в этом направлении. Президент Беларуси поблагодарил Томаса Баха за деятельность в международном спорте и вручил ему орден Национального олимпийского комитета Беларуси.

Организацию и проведение Первых Европейских игр в Баку Александр Лукашенко обсудил и с президентом Европейских олимпийских комитетов Патриком Хикки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Развитие современного общества связано исключительно со спортом. Потому что это не только здоровье, но и, прежде всего, настроение человека. Азербайджан организацией этого мероприятия утер нос всем тем, кто нападал, и показал свой уровень. Это нормальная развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране. Поэтому критикуй его – не критикуй, но он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы.

За личный вклад в развитие белорусского олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений глава белорусского государства наградил Патрика Хикки медалью Франциска Скорины.

Меньше стран участников – больше шанс завоевать медаль. Для белорусских спортсменов Европейские игры – это возможности и хороший опыт.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма:

В Европе эти игры выше других – выше чемпионатов Европы и кубков. Поэтому каждому спортсмену было бы интересно здесь выступить, проявить себя, показать, быть замеченным и завтра уже взять для себя и олимпийскую медаль.

Опыт Минска в Баку тоже заметили. Кристалл-холл, принимавший «Евровидение», переоснастили под соревнования (наша Минск-арена также перед большими стартами чемпионата мира по хоккею принимала детский конкурс европейской песни). Да и новый центр по художественной гимнастике в Баку очень смахивает на проект того, что возводят в белорусской столице.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Когда проходили интерконтинентальные курсы судей в Минске, почему-то мне очень захотелось похвастаться с трибуны и показать этот проект.

Олимпийскую деревню или, скорее, элитный поселок возвели в Баку специально к соревнованиям. Здесь живут и наши атлеты. Все условия для отдыха и тренировок министр спорта оценил лично.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Есть медицинский компонент. Работает психолог, которая может оказать необходимую помощь, помочь настроиться ребятам на те, или иные соревнования. Для многих это первый раз – такой высокий уровень соревнований. Конечно, присутствует и волнение, и, наверное, определённые психологические моменты. Поэтому это хорошая тренировка, особенно для тех, кто в первый раз принимает участие в соревнованиях такого высокого уровня.

На первых Европейских играх многое впервые, причем с белорусским акцентом. Это уже вошло в историю.

Наши синхронистки – первые, кто выступил на континентальном первенстве.

Анна Шульгина, член национальной сборной Беларуси по синхронному плаванию:

Чувствуется высокий уровень соперников. Все очень хорошо подготовленные. Нужно бороться. Два синхрона у нас в этот раз получилось, меньше было всяких сбоев. Стали уже – это тоже для нас немаловажно. Больше совместной слаженной работы получилось в этот раз.

Наши первые медали – «серебро» у Сослана Даурова и «бронза» у Виктора Сосуновского.

Сослан Дауров, серебряный призер первых европейских игр в Баку:

Шикарные условия. Все радует нас: и питание, и жилье, и развлекательный центр – любой досуг практически в нашем распоряжении. Так что здесь и придраться не к чему! Лучше мы не видели ничего.

Виктор Сосуновский, бронзовый призер первых европейских игр в Баку:

Готовились серьезно, шли к этому. Каждый соперник приехал сюда за медалью, то есть каждый борется до последнего, до конца.