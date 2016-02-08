Александр Лукашенко отметил работу КГБ по борьбе с коррупцией и соблюдением интересов Беларуси в сфере экономики и финансов

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 8 февраля принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. Особенно отмечена работа ведомства в борьбе с коррупцией, а также в сфере обеспечения экономической безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению президента, в этом плане другие силовые структуры значительно отстают. Это видно и по результатам 2015 года. Кстати, тему затрагивали на итоговой коллегии Министерства внутренних дел. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что эффективности по выявлению сложных коррупционных схем пока недостаточны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде всего хочу отметить работу Комитета госбезопасности по борьбе с коррупцией и соблюдением интересов нашей страны в сфере экономики и финансов. Я уже говорил на коллегии МВД, что другие структуры правоохранительных органов, силовых структур значительно отстают в этом плане от Комитета госбезопасности. Но, давайте так откровенно, что Комитет госбезопасности – это прежде всего разведка, контрразведка. Это защита конституционного строя, это ваш хлеб. Главное. Хотя для нас очень важна сейчас экономика. И хорошо, что вы перенесли центр тяжести на экономические вопросы. На сегодняшний день ничто нам не угрожает так серьезно, нашей государственности, нашей безопасности, но тем не менее глазами КГБ, что у нас там происходит, опираясь на итоги прошлого года.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Не только по линии разведки, контрразведки, но и по линии защиты экономической безопасности, борьбы с коррупцией достигнуты те результаты, которые у нас сегодня есть, которые позволяют вскрыть системные проблемы в деятельности различных сфер экономики и целых отраслей, а также увидеть резервы для повышения эффективности работы экономики в том или ином направлении.