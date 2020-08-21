Александр Лукашенко: Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку «насилие»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку «насилие». Но у нас полицейский чернокожего коленом на горло публично на весь мир не задавил. И у нас не по 10 человек, по 20 в сутки гибнут в этих баталиях, которые идут. Нет, Беларусью озаботились. Ну Майк-то знает, где Беларусь, а мой коллега Дональд и не знает, где эта Беларусь находится.

Нет, они озаботились. Пусть там разберутся сначала. Почему они озаботились? Немцы там с коронавирусом не могут разобраться, с демонстрацией – почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим, поэтому вы даже не читайте эти заявления – это все пустое. Это попытка у нас осложнить обстановку.