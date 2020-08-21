Прямой эфир

Александр Лукашенко: давайте сначала я приеду и буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном

21 августа 2020 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: давайте сначала я приеду и буду посредником между «жёлтыми жилетами» и Макроном-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо голову на плечах жестко держать и понимать, что страна у нас одна. Лукашенки приходят и уходят – слушайте, все мы здесь временные люди, скоро будем у него там, на небесах. Поэтому дело не в Лукашенко, а в том, что хотят мирную, спокойную Беларусь, которая, как костка в горле у кого-то, наклонить, создать санитарный кордон и отделить от России, изолировать Россию. Конечно, ни я, ни Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения.

Вот напрямую ломит и все. Скажите, а мне что делать? Я вынужден отвечать, я вынужден сопротивляться. Поэтому все их заявления… Они у себя: Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Ну, давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном – там ой какая обстановка, не дай бог. И террор, и «желтые жилеты» – не видит.

Александр Лукашенко: Майк Помпео – великий друг белорусского народа – недавно разразился, охарактеризовал обстановку «насилие»

Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим, поэтому вы даже не читайте эти заявления – это все пустое.  Это попытка у нас осложнить обстановку.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Эммануэль Макрон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку «насилие»
21 августа 2020 18:17

Александр Лукашенко: Майк Помпео, великий друг белорусского народа, недавно разразился, охарактеризовал обстановку «насилие»

Александр Лукашенко: «Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится»
21 августа 2020 17:27

Александр Лукашенко: «Атакуют Россию прежде всего, но хотят смять нас. Не получится»

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС
21 августа 2020 10:36

Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес руководителей парламентов ЕС