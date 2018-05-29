Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Минск с рабочим визитом

Новости Беларуси. Министр иностранных дел России Сергей Лавров – с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 мая глава внешнеполитического ведомства проведет ряд встреч. В том числе, со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Ожидается, что они обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также обсудят координацию усилий в ОБСЕ.