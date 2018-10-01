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Александр Лукашенко направил поздравления Си Цзиньпину в связи с Днем провозглашения республики

01 октября 2018 21:04
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Новости Беларуси. 1 октября в Китае национальный праздник – День провозглашения республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю свои поздравления от имени белорусского народа и себя лично Си Цзиньпину и народу этой страны направил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко направил поздравления Си Цзиньпину в связи с Днем провозглашения республики-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверенным шагом приближаясь к 70-летнему юбилею создания нового Китая, руководство и граждане страны демонстрируют твердую решимость добиться построения процветающего, стабильного и передового государства. С каждым днем Китайская Народная Республика возлагает на себя все большую ответственность за судьбу своих союзников, с которыми совместно осуществляет реализацию масштабного проекта «Пояс и путь».

Буду искренне рад вашему присутствию на этом знаковом международном мероприятии. Уверен, данное событие придаст дополнительный импульс реализации инициативы «Пояс и путь».

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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