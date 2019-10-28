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Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»

28 октября 2019 17:46
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Новости Беларуси. «Защитник Европы» или банальная демонстрация грубой силы. На территории Литвы, а если быть более точным, то всего в 15 километрах от наших границ, разместилась бронетанковая техника и контингент вооруженных сил США,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Здесь началась подготовка к учениям НАТО. В маневрах, которые пройдут весной будущего года, примут участие 40 тысяч военнослужащих и около половины из них – американские. Эта передислокация войск Соединенных Штатов в Европу станет самой масштабной за последние 25 лет. Военные сборы Североатлантического альянса угрозы для Беларуси не представляют. Но не реагировать на подобные беспрецедентные действия наша страна не может. И 28 октября во Дворце Независимости была дана оценка новым рискам и угрозам, а также обсуждена позиция Беларуси в связи с учениями НАТО.

Все подробности разговора главы государства с представителями силового блока – в материале Екатерины Жиляниной.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-1

Полигон возле Литовского города Пабраде находится в 15 километрах от белорусской границы. И дело не только в близости к нам военного учебного центра. Дело в масштабах проводимых действий. За последние 25 лет – это самая большая передислокация американских войск в Европу. 30 танков и 25 боевых машин пехоты. Численность военнослужащих – 40 тысяч. Александр Лукашенко поручил правительству подготовить адекватный ответ на усиление милитаризации в регионе. Страна мирная, воевать ни с кем не намерена, но на демонстрацию силы – ответ последует.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения.

Что я хотел при этом отметить: исходя из доклада разведывательного управления, я посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль этого батальона, который перебрасывается (он еще окончательно ведь не переброшен). Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные.

Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе (подробнее здесь).

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-7

Продвижение НАТО на Восток – тема не новая, и за громкими заявлениями с трибун или острыми экспертными мнениями стоят реальные факты. За последние 6 лет присутствие группировки в странах Балтии возросло в 13 раз: с 550 до 7300 человек. И это не считая материальных средств: техники, боеприпасов.

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Министр обороны Литвы на днях заявил – угрозы суверенитету Беларуси нет. Учения и название носит «Защитник Европы». Тем более очевидно, белорусская армия и без усиления готова противостоять такой группировке. Выходит, это скорее политический вызов, чем реальная военная угроза Но Беларусь слишком хорошо помнит уроки прошлого, чтобы порох всегда держать сухим.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-10

Александр Лукашенко:
Исходя из уроков прошлого, вы помните последнюю войну, когда нас убаюкивали «войны не будет», подписывали договоры с гитлеровской Германией. Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы.

Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-13

И то, о чем мы сегодня договоримся, мы так и будем действовать. Мы не будем тут выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего. Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-16

Беларусь, безусловно, примет меры. Мониторинг ситуации не прекращается ни на минуту. И на земле, и в воздухе обещают усиленный контроль. Разумеется, адекватный потенциальному риску. Вполне вероятно в плановом порядке участие союзников, например, в разведывательной деятельности. Присутствие американцев, и уж тем более такой численностью, по определению в обществе усиливает беспокойство. Однако Президент призывает не нагнетать обстановку. Страна в состоянии сама защитить свои рубежи.

Александр Лукашенко:
Я опять же, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, вижу некие конспирологические версии будущего. Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-19

Белорусы с союзниками, Россией и в рамках ОДКБ тоже проводит учения. Но мы никогда не держали свои войска на чужих рубежах столь длительный срок. Уложились в две недели. В прошлый раз и вовсе размещались в России в глубине территории, чтобы не дразнить потенциального противника.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-22

Александр Лукашенко:
Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать – американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-25

Литовских политиков и руководство Литвы я хотел бы просто предупредить, что мы рассматриваем разные варианты ответов не только на переброску Вооруженных Сил, но и на среднее и дальнее будущее. Среднесрочное будущее – это их учения. Прежде всего это вам поручение – военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения – мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите.

А литовцы должны понимать, что адекватные ответы – это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить, как принято у политиков говорить, асимметрично.

Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»-28

Помимо стратегических действий, которые последуют в ответ на военное напряжение в регионе, продолжится работа над оснащением. На вооружении белорусской армии – только современные и эффективные образцы. В общем, меры по словам министра обороны будут приняты исчерпывающие. Так что белорусам, и главное жителям приграничных зон, беспокоиться не о чем.

«Работает радиоэлектронная разведка». Андрей Равков о мерах для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у границ Беларуси

Военные знают, у страха глаза велики. И напряжение в интернет-сообществе куда больше, чем того заслуживает ситуация. Накалять обстановку Беларусь не собирается. Но беспрецедентные учения вблизи наших границ получат такой же беспрецедентный политический и силовой ответ.

# НАТО # Александр Лукашенко # Андрей Равков # Фотофакт

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