Александр Лукашенко об учениях НАТО: «Не надо призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить»

Новости Беларуси. «Защитник Европы» или банальная демонстрация грубой силы. На территории Литвы, а если быть более точным, то всего в 15 километрах от наших границ, разместилась бронетанковая техника и контингент вооруженных сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь началась подготовка к учениям НАТО. В маневрах, которые пройдут весной будущего года, примут участие 40 тысяч военнослужащих и около половины из них – американские. Эта передислокация войск Соединенных Штатов в Европу станет самой масштабной за последние 25 лет. Военные сборы Североатлантического альянса угрозы для Беларуси не представляют. Но не реагировать на подобные беспрецедентные действия наша страна не может. И 28 октября во Дворце Независимости была дана оценка новым рискам и угрозам, а также обсуждена позиция Беларуси в связи с учениями НАТО. Все подробности разговора главы государства с представителями силового блока – в материале Екатерины Жиляниной.

Полигон возле Литовского города Пабраде находится в 15 километрах от белорусской границы. И дело не только в близости к нам военного учебного центра. Дело в масштабах проводимых действий. За последние 25 лет – это самая большая передислокация американских войск в Европу. 30 танков и 25 боевых машин пехоты. Численность военнослужащих – 40 тысяч. Александр Лукашенко поручил правительству подготовить адекватный ответ на усиление милитаризации в регионе. Страна мирная, воевать ни с кем не намерена, но на демонстрацию силы – ответ последует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения. Что я хотел при этом отметить: исходя из доклада разведывательного управления, я посмотрел на дислокацию войск НАТО в Западной Европе, а также роль этого батальона, который перебрасывается (он еще окончательно ведь не переброшен). Идет переброска. И наша разведка это фиксирует. Молодцы. От момента выгрузки в латвийском порту в Риге до следования к месту дислокации мы имеем все данные. Так вот, по реакции нашего общества на эту переброску. Полтысячи где-то военных, до 600 человек, которые перебрасываются к нашей границе (подробнее здесь).

Продвижение НАТО на Восток – тема не новая, и за громкими заявлениями с трибун или острыми экспертными мнениями стоят реальные факты. За последние 6 лет присутствие группировки в странах Балтии возросло в 13 раз: с 550 до 7300 человек. И это не считая материальных средств: техники, боеприпасов. Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт Министр обороны Литвы на днях заявил – угрозы суверенитету Беларуси нет. Учения и название носит «Защитник Европы». Тем более очевидно, белорусская армия и без усиления готова противостоять такой группировке. Выходит, это скорее политический вызов, чем реальная военная угроза Но Беларусь слишком хорошо помнит уроки прошлого, чтобы порох всегда держать сухим.

Александр Лукашенко:

Исходя из уроков прошлого, вы помните последнюю войну, когда нас убаюкивали «войны не будет», подписывали договоры с гитлеровской Германией. Нас всегда нацеливали тогда не отвечать на провокации. И мы, сложив руки, имея в Украине и Беларуси колоссальные силы, потеряли Украину и Беларусь в считанные месяцы. Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!

И то, о чем мы сегодня договоримся, мы так и будем действовать. Мы не будем тут выдавать разные фейки в СМИ, как это происходит у некоторых сильных мира сего. Нам эти фейки не нужны. Мы должны четко сказать людям, как мы на это будем реагировать и сколько это будет стоить. И своим соперникам тоже.

Беларусь, безусловно, примет меры. Мониторинг ситуации не прекращается ни на минуту. И на земле, и в воздухе обещают усиленный контроль. Разумеется, адекватный потенциальному риску. Вполне вероятно в плановом порядке участие союзников, например, в разведывательной деятельности. Присутствие американцев, и уж тем более такой численностью, по определению в обществе усиливает беспокойство. Однако Президент призывает не нагнетать обстановку. Страна в состоянии сама защитить свои рубежи. Александр Лукашенко:

Я опять же, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, вижу некие конспирологические версии будущего. Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным Силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить.

Белорусы с союзниками, Россией и в рамках ОДКБ тоже проводит учения. Но мы никогда не держали свои войска на чужих рубежах столь длительный срок. Уложились в две недели. В прошлый раз и вовсе размещались в России в глубине территории, чтобы не дразнить потенциального противника.

Александр Лукашенко:

Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать – американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим.

Литовских политиков и руководство Литвы я хотел бы просто предупредить, что мы рассматриваем разные варианты ответов не только на переброску Вооруженных Сил, но и на среднее и дальнее будущее. Среднесрочное будущее – это их учения. Прежде всего это вам поручение – военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения – мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите. А литовцы должны понимать, что адекватные ответы – это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить, как принято у политиков говорить, асимметрично.