«Работает радиоэлектронная разведка». Андрей Равков о мерах для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у границ Беларуси

Новости Беларуси. Оценка рисков, угроз и реакция на демонстрацию силы. Позицию Беларуси в связи с учениями НАТО у границ нашей страны обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял с докладами госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова. Участие в разговоре также принял начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Павел Тихонов. В
Александр Лукашенко: «Мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство»
Напомним, учения «Защитник Европы», которые пройдут весной 2020 года на территории Литвы, предусматривают самую масштабную за последние 25 лет передислокацию войск из США в Европу. В маневрах примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих, около половины из них – американские.
По итогам совещания министр обороны рассказал журналистам, что наша страна предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
В первую очередь работает радиоэлектронная разведка, радиотехническая разведка по отслеживанию радиосетей, выполняющих задачи на этой территории подразделений. Это работа по усилению государственной границы путем усиления пограничных подразделений мотострелковыми, десантными подразделениями на каких-то угрожаемых участках.
Мы очень серьезно практикуем выполнение задач ракетными войсками артиллерии в приграничной зоне с выходом этих подразделений, развертыванием, установлением боевых дежурств по объектам слежения. Эти задачи нам позволяют быть уверенными в том, что в случае каких-либо резких изменений обстановки мы сможем повлиять на эти процессы, на процессы, происходящие на сопредельной территории.
Официальный Вильнюс заявил, что угрозы суверенитету Беларуси со стороны Запада нет. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что наша страна всегда выступала за разоружение. Беларусь никогда не инициировала военных действий, но в своей истории много раз была вынуждена участвовать в чужих войнах. Эти уроки учат держать порох сухим.