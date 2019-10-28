«Работает радиоэлектронная разведка». Андрей Равков о мерах для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у границ Беларуси

Новости Беларуси. Оценка рисков, угроз и реакция на демонстрацию силы. Позицию Беларуси в связи с учениями НАТО у границ нашей страны обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладами госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова. Участие в разговоре также принял начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Павел Тихонов. В Александр Лукашенко: «Мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство»

Напомним, учения «Защитник Европы», которые пройдут весной 2020 года на территории Литвы, предусматривают самую масштабную за последние 25 лет передислокацию войск из США в Европу. В маневрах примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих, около половины из них – американские. По итогам совещания министр обороны рассказал журналистам, что наша страна предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ.