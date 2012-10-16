Александр Лукашенко о выборах в России: У вас это большие деньги и шоу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил различия в выборах России и Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не хочу углубляться в эту тему, скажу в общем, у вас это большие деньги и шоу, у нас - праздник. Музыка, дети привлекаются и они счастливы. Говорят: «А у них, как в советские времена, за одного голосовали – и праздник был». А я говорю, что сейчас праздник, но посмотрите, сколько бюллетеней, пусть выбирают любого! Нас критикуют за это!

Но россияне, правда, которые здесь были, они с восхищением это отмечали, что вот Лукашенко создал людям праздник. И это большое наше преимущество.

Вы немножко взяли от Запада. Хотите чуть-чуть беременными быть. Так не получается в жизни. Поскольку у вас там такой принцип, партийный, еще какой-то, вы начинаете, как в топку, бросать деньги. Чем выше выборы, тем больше денег. Вы знаете, мы до этого еще не доросли, и не хотели бы. Отличие в этом главное.

То, что нас упрекают в фальсификациях и прочем, то мы уже эти выборы так открыто провели: 30 тысяч наблюдателей своих, 1 тысяча из-за рубежа и 800 журналистов, в том числе около полутысячи зарубежных. Уже ходили и куда хотели смотрели.

Настоящие независимые, например, французы, немцы и так далее, скажите, чего не хватает. Один француз, и я по телевизору это смотрел, говорит: «Франции надо учиться, как проводить выборы и нечего белорусов долбать».

Но я же ведь знаю, что был заранее подготовлен доклад по Беларуси. Выборов еще не было, а доклад был, и он почти без изменений так и остался.

Вчера приняли решение, продлить санкции против Беларуси до 30 октября будущего года. За что? Какие санкции? Ну мы же понимаем почему. Не ну нравится Лукашенко, не нравится та политика, непростая здесь ситуация. Они пока пытаются прощупать нас на зуб, насколько мы прочны.