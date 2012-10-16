Александр Лукашенко о развитии районных центров Беларуси: Не у всех мы будем строить ледовые дворцы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался развития районных центров Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

90-100-тысячные города у нас давно имеют ледовые дворцы и аква-центры, ну как это, 100 тысяч живет человек и не иметь, ну… Я считаю, что это нормально для спортивной инфраструктуры, такого 100-тысячного города. Поэтому тут нас с вами трудно сравнить. У нас же в этих районных центрах проживает и 9, и 13, и 15 тысяч и мы эти объекты строим. Но еще не у всех они есть, и не у всех мы будем строить. Потому что это же не баловство, это миллионы долларов затраты. И построить просто так, для того, чтобы пришло 10 человек и там с папами и мамами покатались – это недостаточно. Нужно, чтобы было главное, - специалисты.

Что должно там быть? Там должно быть все, что есть у вас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Только не в таком количестве.

Прежде, чем что-то делать в агрогородках, на селе и в районных центрах – мы выработали социальные стандарты. И перечислили. Вот 30 позиций, примерно, что должно быть: от уличного освещения до водопровода, подводки природного газа и так далее.

По этим стандартам всех заставили работать.

Я намекаю вам постоянно на то, чтобы вы не думали, что есть некая система в государстве, так называемый рынок, который все отрегулирует. Ничерта он не отрегулирует. У меня все больше, спустя уже много лет моей президентской жизни, скоро будет уже 2 десятилетия, возникает такая шальная, можно сказать, дурная мысль. Что нам, вот такую рыночную экономику и идеологию, главное, идеологию, не экономику, подкинули для того, чтобы уничтожить ту экономику, которая у нас была.

Да, она была с недостатками, мы и не спорим. Но, вы же помните, на наших глазах это было, все это негодное – сломать. И построить на руинах рыночную экономику. Ну, вы сломали, мы это не стали делать. Это серьезное наше отличие политики и практики.