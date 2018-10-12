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Сергей Румас принимает участие в заседании Cовета глав правительств ШОС

12 октября 2018 11:20
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Новости Беларуси. Беларусь готова реализовать вместе с Шанхайской организацией сотрудничества проекты по продовольственной и ядерной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые точки развития Большой Евразии в эти дни обсуждают в Душанбе. 

Сергей Румас принимает участие в заседании Cовета глав правительств ШОС-1


В Cовете глав правительств ШОС участвует премьер-министр Беларуси. Сергей Румас напомнил, что глава нашего государства на предыдущем саммите ШОС в Циндао выступил с предложениями, которые сейчас наполняются практическим содержанием.

Сергей Румас принимает участие в заседании Cовета глав правительств ШОС-3

Следующим летом в Минске пройдет международная сельскохозяйственная выставка. Центральной на ней будет площадка «АгроШОС». В Душанбе ещё раз прозвучало приглашение для всех стран объединения принять участие в работе аграрного форума и показать свои достижения в этой сфере.

# Международная политика # Фотофакт

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