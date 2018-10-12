Сергей Румас принимает участие в заседании Cовета глав правительств ШОС

Новости Беларуси. Беларусь готова реализовать вместе с Шанхайской организацией сотрудничества проекты по продовольственной и ядерной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые точки развития Большой Евразии в эти дни обсуждают в Душанбе.



В Cовете глав правительств ШОС участвует премьер-министр Беларуси. Сергей Румас напомнил, что глава нашего государства на предыдущем саммите ШОС в Циндао выступил с предложениями, которые сейчас наполняются практическим содержанием.