Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность»

Новости Беларуси. В рамках форума уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках форума уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За пару часов до начала пленарного заседания в Могилеве также состоялась встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко с губернаторами двух стран. Встреча получилась результативной. Подписано сразу 10 новых соглашений между регионами.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность. Я искренне рада такой заинтересованности руководителей регионов как с белорусской, так и с российской стороны. Надо встречаться, обсуждать развитие и расширение нашего сотрудничества, находить новые идеи, новые проекты.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня действительно замечательный день с участием Президента. Да и вообще посмотрите, какую «заказали» погоду хорошую в осенний день. Все благоприятствует.
В эти минуты продолжается пленарное заседание Форума регионов Беларуси и России. Примерно час назад приехали и Президенты. По итогам форума будут сформулированы задачи по дальнейшей интеграции двух стран.