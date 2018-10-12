Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность»

Новости Беларуси. В рамках форума уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За пару часов до начала пленарного заседания в Могилеве также состоялась встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко с губернаторами двух стран. Встреча получилась результативной. Подписано сразу 10 новых соглашений между регионами.



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность. Я искренне рада такой заинтересованности руководителей регионов как с белорусской, так и с российской стороны. Надо встречаться, обсуждать развитие и расширение нашего сотрудничества, находить новые идеи, новые проекты.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня действительно замечательный день с участием Президента. Да и вообще посмотрите, какую «заказали» погоду хорошую в осенний день. Все благоприятствует.