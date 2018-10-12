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Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность»

12 октября 2018 11:51
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Новости Беларуси. В рамках форума уже подписано более 70 документов о сотрудничестве и заключены контракты на общую сумму в полмиллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» -1

За пару часов до начала пленарного заседания в Могилеве также состоялась встреча спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко с губернаторами двух стран.  Встреча получилась результативной. Подписано сразу 10 новых соглашений между регионами.

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» -4


Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность. Я искренне рада такой заинтересованности руководителей регионов как с белорусской, так и с российской стороны. Надо встречаться, обсуждать развитие и расширение нашего сотрудничества, находить новые идеи, новые проекты.  

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» -6

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня действительно замечательный день с участием Президента. Да и вообще посмотрите, какую «заказали» погоду хорошую в осенний день. Все благоприятствует.  

Валентина Матвиенко: «Форум уже о себе заявил за эти годы, показал свою эффективность» -9

В эти минуты продолжается пленарное заседание Форума регионов Беларуси и России. Примерно час назад приехали и Президенты. По итогам форума будут сформулированы задачи по дальнейшей интеграции двух стран. 

# V Форум регионов Беларуси и России # Валентина Матвиенко # Михаил Мясникович # Фотофакт

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