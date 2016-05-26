Александр Лукашенко о V Всебелорусском народном собрании: мы не собираемся заниматься каким-то пиаром

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшего события в жизни страны. Менее месяца остается до V Всебелорусского народного собрания, которое станет своеобразным мозговым штурмом власти и общества – совместным поиском стратегии развития государства на ближайшие пять лет. Задачи главного политического события года – решить самые актуальные вопросы для каждого белоруса. Речь о зарплатах, ценах, строительстве жилья и кредитах. Эти тезисы соберет в себе программа социально-экономического развития до 2020 года, которая будет представлена 22 и 23 июня на народном вече.

2,5 тысячи человек меньше чем через месяц решат, как будет жить страна в ближайшие пять лет. Диалог будет открытым и вся вертикаль власти серьезно готовится к этому событию.

Для пятого всенародного обсуждения представят ﻿масштабный документ – программу социально-экономического развития. Ее параллельно разрабатывали Правительство и специальная мониторинговая группа. На большом совещании искали оптимальный общий знаменатель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы это была новая форма, более интересная, документа самого, нежели это было в советские времена, у нас ранее – программа развития на пятилетку. Чтобы она носила живой характер, чтобы она, эта программа, показатели этой программы, каждый раздел программы были доступны не только специалистам. Чтобы мы эту программу сделали не только сами для себя, хотя мы основные люди, которые будут планировать и реализовывать эту программу, но чтобы эта программа была понятна и людям, ради которых мы будем реализовывать, достигать цели, поставленные в этой программе.

Один из основных кураторов документа – премьер-министр. Андрей Кобяков неделю назад был избран участником собрания от Московского района Минска. Всего же столицу представят 400 человек. Впрочем, и со всех регионов страны съедутся те, кому есть что сказать и обсудить.

Александр Лукашенко:

Мы не собираемся здесь заниматься каким-то пиаром. У нас не президентская кампания, чтобы Лукашенко по-хорошему, в нормальном смысле пиарился. Нам надо действительно определиться, как мы будем действовать в будущей пятилетке. Нам надо сориентировать общество. И это будет открытый разговор власти с представителями народа. Мы договорились о том, что на Всебелорусское народное собрание приедут толковые, грамотные трудяги, которые себя показали в труде, которые знают, чем живет общество. И это будут представители нашего народа. И с другой стороны – власть. И мы открыто и честно должны на этом Всебелорусском народном собрании провести дискуссию, а проведя ее, выработать соответствующие документы. Недостатки налицо, их прятать не надо. Народ их видит. Все, что хорошее, мы напомним народу, что создано не только за пятилетку, но за период новейшей истории. Но главное – это выработать стратегию на пятилетку.

В столицу приедут люди самых разных возрастов и профессий. Михаил Ильин, можно сказать, легенда могилевского завода. 38 лет – через одну проходную. На общем собрании коллектива его кандидатуру поддержали единогласно. Теперь мысли только о предстоящем событии. Михаил сравнивает его с мозговым штурмом.

Михаил Ильин, укладчик-упаковщик завода искусственного волокна:

Нельзя делать никаких резких движений ни в политике, ни в экономике. Все должно планомерно развиваться. В таком же направлении, что и до сих пор. Каждый на своем рабочем месте должен отдаваться по-максимуму. Делать свое дело нормально, от души. Это первый вопрос. А второе – внедрение нового оборудования, современного.

Точка отсчета для большого разговора – предвыборная программа Президента. То, что обещали, должно быть выполнено безусловно. Один из главных тезисов часто приводят в пример. Обеспечить равный доступ к ресурсам независимо – частнику или госорганизации. Рыночные механизмы должны работать на всех уровнях.

Александр Лукашенко:

В предвыборную кампанию мы определялись, что должны сделать. И наша программа, спустя буквально год после президентских выборов, не должна претерпеть кардинальных изменений, по крайней мере, по основным стратегическим моментам. То, что обещано людям, должно быть выполнено. Благо, что один из составителей той предвыборной кампании был глава Администрации, а сейчас премьер-министр Кобяков. Поэтому расхождений здесь быть не должно.

Что нужно для выхода на траекторию устойчивого экономического роста? Планка должна быть не ниже среднемировой. Поэтому важно дать объективную оценку уже проделанной работе и своим возможностям.

Александр Лукашенко:

Не нужно давать излишне пессимистические оценки, по инерции скатываясь на уровень прошлых лет. Никакого пессимизма. Если Правительство и межведомственная группа считают, что мы не сможем сохранить нарастающую динамику вверх, надо сказать причины этого. Тогда мы будем обсуждать эту проблему, выйдем к народу и скажем, что в ближайшее время нет оптимистических поводов для развития. Будем жить так, как живем сегодня. Не дай бог, конечно, такой сценарий. Если мы считаем, что по 3, 3,5, а, может, и 4% или 5 в год мы можем по ВВП прирастать, хорошо, давайте это народу скажем. У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить утраченное, но желательно остаться в тренде мировой экономики, науки, прогресса. Отстать ни в коем случае нельзя. И нас не за что в этом плане критиковать. Мы не должны отстать, потому что у нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год. Прирастать. Что для этого надо сделать, это в программе должно быть определено.

Руководитель крупного текстильного предприятия Виктор Матиевич впервые стал делегатом Всебелорусского народного собрания. Вопросы экспорта – это то, что беспокоит его в первую очередь. Из актуального: проблемы нашего основного партнера России бумерангом зацепили и Беларусь. А продавать на новых рынках невозможно без создания новой, инновационной продукции, – считает топ-менеджер.

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного предприятия:

Есть новые виды продукты, изделий – есть новые рынки сбыта. Нет нового продукта – я думаю, его невозможно продать. Даже начиная от мясной, молочной продукции всегда отличается то ли упаковкой, то ли концентрацией, то ли дополнительными документами. И, конечно, надо сейчас ставить цель – создание новых видов продукции. И тогда будут новые рынки.

Эффективность подхода доказали делом: здесь уже шьют спортивные костюмы для Вооруженных Сил Германии и производят материал для спецодежды российских нефтяников.

Белорусский экспорт, про мнению Правительства, должен в равной степени работать «на три корзины»: ЕАЭС, Евросоюз и третьи страны, в том числе дальней дуги.

Упор на качество, но держим в уме курс на социальное развитие. Здесь ключевой параметр – создание 50 тысяч рабочих мест. В комплексе это и станет основой для работы рыночных механизмов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас рыночная экономика, рыночные инструменты должны в максимальной степени эффективно использоваться. А для того, чтобы это все эффективно использовалось, человек должен быть свободным в рыночной экономике и иметь возможность приложить свои силы, талант и те средства, которые у него есть для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Предстоит и большая работа по привлечению инвестиций. В ближайшие пять лет в стране реализуют около сотни важнейших проектов. Стоит задача привлечь 30 миллиардов долларов, из них больше половины – прямые иностранные инвестиции.

Андрей Кобяков:

Механизмы для инвестиций, скажем так, и традиционные. Прежде всего максимальное вовлечение собственных средств предприятий. Это и соответствующее совершенствование параметров денежно-кредитной политики. Имеется в виду, что макроэкономическая стабилизация, о которой ведет речь Правительство, должна привести к тому, что к концу пятилетия уже кредиты, в том числе вновь выдаваемые, должны быть на уровне порядка, допустим, 10%, максимум 12%. При том, что инфляция в стране, мы предполагаем, будет на уровне 5% в 2020 году.

Экспорт, занятость, инвестиции – три основы, на которых будет строиться модель развития страны в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Это наш экзамен, серьезный экзамен. И мы должны продемонстрировать, что мы солидные люди и хорошо готовы сдать этот экзамен. Поэтому в ближайшем будущем мы будем обсуждать разные моменты на разных уровнях. Еще один очень важный момент – это доклад на Всебелорусском народном собрании, где без цифр, допустим, или с цифрами будет теоретически изложен наш путь на предстоящую пятилетку. Плюсы, минусы будут обозначены. Доклад – это центральное звено. Его будут слушать, его будут критиковать, его будут принимать к исполнению и так далее, основные положения этого доклада.

По итогам совещания поручено за 10 дней доработать документ. Так что скоро с ним смогут ознакомиться и делегаты.