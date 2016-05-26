Новости Беларуси. МИД Беларуси приветствует шаги, сделанные между Россией и Украиной на пути реализации минских соглашений. Речь идет о взаимном обмене военнослужащими.

Таким образом, с повестки снят еще один из вопросов, который являлся помехой для продвижения на пути мирного урегулирования конфликта в Украине. Во внешнеполитическом ведомстве выражают надежду, что событие позитивно отразится на всем переговорном процессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Надеемся, что это событие позитивно отразится на всем переговорном процессе. Белорусская сторона будет максимально содействовать дальнейшей работе Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп, обеспечит все необходимые условия для продолжения Минского процесса, чтобы в наш регион как можно скорее вернулся мир.