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От Копыльского района на 5-ое Всебелорусское народное собрание выдвинуты 9 человек

25 мая 2016 14:18
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Новости Беларуси. Делегаты столичного региона готовятся представить область на 5-ом Всебелорусском народном собрании.

Напомню, масштабный форум пройдет в столице 22-23 июня. Центральный регион на нем представят 350 человек. Это работники различных сфер – общественные и культурные деятели, промышленники, руководители предприятий. Уже известны имена всех делегатов.

Так, от Копыльского района на народное собрание выдвинуты 9 человек. Среди них – учительница географии одной из местных школ Елена Ровба. Педагога особенно интересует тема образования и экономического развития, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Всебелорусское народное собрание # Елена Ровба

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