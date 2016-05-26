Александр Лукашенко: «Главное – это выработать стратегию на пятилетку»

Новости Беларуси. Экономический рост не ниже среднемирового, а это 2,5-3,5 процента. 26 мая на совещании у главы государства обсуждают главные ориентиры социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Беларусь должна не просто восстановить утраченное, а выйти на положительную динамику.

Каким будет ВВП, за счет чего удастся обеспечить заданные параметры, в каком объеме будет произведена продукция, и, главное, куда ее реализовать? Программу с конкретными показателями и способами их достижения представят на Всебелорусском народном собрании. Первоочередная задача сейчас определить меры, которые позволят Беларуси остаться в тренде мировой экономики, науки и прогресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы это была новая форма, более интересная, документа самого, нежели это было в советские времена, у нас ранее – программа развития на пятилетку. Чтобы она носила живой характер, чтобы она, эта программа, показатели этой программы, каждый раздел программы были доступны не только специалистам. Чтобы мы эту программу сделали не только сами для себя, хотя мы основные люди, которые будут планировать и реализовывать эту программу, но чтобы эта программа была понятна и людям, ради которых мы будем реализовывать, достигать цели, поставленные в этой программе. Нам надо действительно определиться, как мы будем действовать в будущей пятилетке. Нам надо сориентировать общество. И это будет открытый разговор власти с представителями народа. Мы договорились о том, что на Всебелорусское народное собрание приедут толковые, грамотные трудяги, которые себя показали в труде, которые знают, чем живет общество. И это будут представители нашего народа. И с другой стороны – власть. И мы открыто и честно должны на этом Всебелорусском народном собрании провести дискуссию, а проведя ее, выработать соответствующие документы.

Не нужно давать излишне пессимистические оценки, по инерции скатываясь на уровень прошлых лет. Никакого пессимизма. Если правительство и межведомственная группа считает, что мы не сможем сохранить нарастающую динамику вверх, надо сказать причины этого. Тогда мы будем обсуждать эту проблему, выйдем к народу и скажем, что в ближайшее время нет оптимистических поводов для развития. Будем жить так, как живем сегодня. Не дай Бог, конечно, такой сценарий. Если мы считаем, что по 3, 3,5, а может, и 4 процента или 5 в год мы можем по ВВП прирастать, хорошо, давайте это народу скажем. У нас должны быть реальные, но амбициозные цели. За предстоящую пятилетку необходимо не только восстановить утраченное, но желательно остаться в тренде мировой экономики, науки, прогресса. Отстать ни в коем случае нельзя. И нас не за что в этом плане критиковать. Мы не должны отстать, потому что у нас есть все для того, чтобы прирастать каждый год. Прирастать. Что для этого надо сделать, это в программе должно быть определено. То есть программа должна быть не смехотворной, что мы там напишем какие-то цифры и из учебника пропишем пути реализации. Есть цифра по ВВП, допустим, то за счет чего? Куда будем продавать эту продукцию – самый главный вопрос. Произвести мы умеем. Традиционный, из года в год повторяемый вопрос: куда, в каком объеме?

Недостатки налицо, их прятать не надо. Народ их видит, эти недостатки. Все, что хорошее, мы напомним народу, что создано не только за пятилетку, но за период новейшей истории. Но главное, еще раз подчеркиваю, это выработать стратегию на пятилетку. Стратегические цели социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и даже меры по реализации этих среднесрочных и краткосрочных планов определены. То, что мы обещали людям в предвыборный период, должно быть, безусловно, выполнено.

Среди приоритетов, которые должны найти отражение в программе, — экспорт, занятость и эффективные инвестиции. А это и есть фундамент для реального роста белоруской экономики. Предложенные прогнозные параметры подверглись на совещании тщательному анализу и в течение ближайшего времени будут доработаны.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас рыночная экономика, рыночные инструменты должны в максимальной степени эффективно использоваться. А для того, чтобы это все эффективно использовалось, человек должен быть свободным в рыночной экономике и иметь возможность приложить свои силы, талант и те средства, которые у него есть для того, чтобы сделать свою жизнь лучше.