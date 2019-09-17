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Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»

17 сентября 2019 17:45
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Новости Беларуси. В Минске состоялась встреча Президента Беларуси с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в очередной раз озвучил свою позицию по урегулированию украинского конфликта. По мнению белорусского лидера, без участия США кровопролитие у нашего порога не остановить. Дипломаты, очевидно, зашли в тупик, а значит, самое время обратиться к еще одной силе.

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»-1

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается проблем Европы и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия Соединенных Штатов Америки этот конфликт урегулировать не получится. Это азбука дипломатии. Если не получается у переговорщиков что-то, то надо включать новые силы. Новые идеи должны появиться. Думаю, что Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию этого конфликта.

Что касается наших с вами отношений, вы, наверное, очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству Соединенных Штатов Америки о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие слабые отношения. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы наши отношения развивались.

Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»-6

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Дэвид Хэйл # Фотофакт

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