Александр Лукашенко о ситуации в Украине: «Без участия США этот конфликт урегулировать не получится»

Александр Лукашенко в очередной раз озвучил свою позицию по урегулированию украинского конфликта. По мнению белорусского лидера, без участия США кровопролитие у нашего порога не остановить. Дипломаты, очевидно, зашли в тупик, а значит, самое время обратиться к еще одной силе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается проблем Европы и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия Соединенных Штатов Америки этот конфликт урегулировать не получится. Это азбука дипломатии. Если не получается у переговорщиков что-то, то надо включать новые силы. Новые идеи должны появиться. Думаю, что Соединенные Штаты Америки могли бы способствовать урегулированию этого конфликта.

Что касается наших с вами отношений, вы, наверное, очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству Соединенных Штатов Америки о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которые когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие слабые отношения. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы наши отношения развивались.