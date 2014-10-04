Александр Лукашенко о конфликте в Украине: Изначально, большую ответственность на себе несёт именно Запад

Новости Беларуси. Обстановку в Украине можно стабилизировать в течение года. Такое мнение высказал Президент Александр Лукашенко в интервью корреспонденту «Евроньюс» Серджио Кантоне. 3 октября поздно вечером беседу с главой белорусского государства показали в эфире этого телеканала.

Их называют европейской точкой зрения. Новости международного формата нон-стоп 24 часа в сутки. Канал «Евроньюс» более 20 лет вещает в 150 странах мира. Аудитория — сотни миллионов зрителей.

Ольга Юруть, СТВ:

Кроме «горячих» новостей здесь транслируют аналитические сюжеты о ключевых общественно-политических событиях. В рейтинговое время пятничного вечернего эфира телеканал «Евроньюс» показал интервью Александра Лукашенко, его записали накануне в Минске.

Десяток вопросов и все - об Украине. Тема разговора Серджио Кантоне и белорусского Президента выбрана не случайно. Во-первых, журналист возглавляет бюро телеканала «Евроньюс» в Восточной Европе (офис находится в Киеве), во-вторых — он сам сделал не один десяток материалов об украинских событиях. Поэтому первый вопрос Александру Лукашенко общий —позиция белорусского Президента и оценка того, что происходит в соседней стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Продолжение военного конфликта – это каждой стороне себе в убыток: это не повысит авторитет украинских властей, с другой стороны, не приведет к авторитету противоположной стороны. Поэтому война бесперспективна. А поскольку она бесперспективна, не имеет перспективы, она продолжаться не может.

Если со стороны очень сильные, очень мощные силы, заинтересованные в продолжении войны, не будут нагнетать обстановку. Там не украинцы воюют против украинцев, там не русские или русскоязычные воюют друг против друга, это их руками воюют крупные мировые силы.

Александр Лукашенко также рассказал о практических шагах, которые могли бы предпринять при содействии международного сообщества для скорейшего мирного урегулирования ситуации в Украине в интересах всего народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Отдельные западные политики задали мне вопрос: «Как Вы видите ситуацию в Украине и что надо сделать, чтобы остановить эту войну?» Я, конечно, не хотел дискутировать на эту тему, понимая, что это результатов не даст, но, тем не менее, я им сказал, что у меня есть свое видение и предложение, чтобы нормализовать ситуацию в Украине, полностью нормализовать, и политическую, и не довести до войны. И мы этот план Западу, не конкретизируя на данном этапе, предложили, будучи уверенными в том, что это не приведет к тому, что Запад с этим планом согласится. Более того, я свою голову заложил и пообещал, что в случае реализации предложений белорусской стороны, ситуация нормализуется в Украине, не говоря уже о том, что войны не будет. Запад не согласился с этим планом. Значит, кому-то выгодно там?

Журналист Евроньюс попытался восстановить ход действий — как народ собирался на Майдане, восстал против власти, последовал взрыв и Донбас. Александр Лукашенко напомнил европейскому репортеру, что Госпереворот и Майдан для Украины это уже не новость, однако к гражданской войне это ранее не приводило. Президент высказал убеждение, что этот внутренний конфликт перерос в военный благодаря разным интересам и обозначил, кто в итоге отвечает за мир в стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Президент отвечает за мир, стабильность и безопасность в государстве, за целостность государства. Янукович, я считаю, и я об этом говорил, не предпринял всех конституционных мер, для того, чтобы сохранить безопасность украинского народа и целостность украинского государства. Ничего не сделал! Но дальше – больше. Дальше начали действовать, в том числе, и внешние силы.

В Украине 40 миллионов, примерно, населения. И что Вы хотите сказать, что на Майдане их было большинство? Или они выражали мнение большинства? Да нет, это было ничтожное меньшинство, которое свергло трусливую власть, которая не смогла защитить ни государство, ни народ.

На Майдан ведь пришли люди, часть их, весьма подготовленные в определенных украинских лагерях. Я это знаю, потому что подобные лагеря были созданы и на юге Беларуси, рядом с Украиной. И мы их вышвырнули из Беларуси. И мы знаем, кто был спонсорами подготовки боевиков в подобных лагерях. Так вот, эти боевики участвовали и в событиях на Майдане. Я думаю, на Западе это хорошо знают.

Поэтому да, не проблема сегодня устроить некую якобы «мирную» акцию, в том числе и на Майдане, с «благовидными» целями, а потом ввести внутрь этой акции весьма подготовленных и готовых к действию в определенных целях людей. Они в Украине были подготовлены.

И Вы, наверное, слышали, когда отдельные американские представители заявили, что на демократию в Украине они потратили около 5 миллиардов долларов.



Главное — прекратить войну, а не говорить о причинах, — отметил Президент. И попросил журналиста разделять два процесса, происходящих в Украине — на Майдане и на юго-востоке страны. И назвал условия, при которых в Украине даже локальных столкновений не будет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы в Украине власть была консолидирована, то мы бы сегодня вот этих локальных столкновений на юго-востоке, после минских договоренностей и соглашений, не наблюдали. Но поскольку власть не консолидирована в Украине, поскольку там нет единого командования вооруженными силами, поскольку там отдельные политические и тем более олигархические группы имеют свои воинские подразделения, а интересы у них разные, и государство, и президент не совсем влияют, мягко говоря, на эти подразделения, вооруженные подразделения, и они же зачастую вооружены и оснащены лучше, чем украинская армия. Поскольку на них влияния нет со стороны главнокомандующего, президента Украины, происходят вот эти ожесточенные столкновения.

Если отсутствует верховенство закона — жди беды, — отметил Александр Лукашенко продолжая разговор об украинском конфликте. Журналист перевел беседу в русло соблюдения международного права и демократии. Мол, с этими проблемами сталкиваются в постсоветских странах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас проблемы с демократией и в Беларуси, и в России, а еще больше во Франции, Германии, и в Италии их хватает, уж столько проблем, что дальше некуда! Только Запад толкует нашу демократию по-своему. Мы ее понимаем дословно.

В постсоветских республиках народ демократии наелся. Сейчас, наоборот, идет процесс и пользуется поддержкой народа процесс сильного государства, которое не должно допустить хаоса, тем более гражданской войны внутри. Особенно после событий в Украине.

Мне кажется, и на Западе тоже данные процессы востребованы. Но вы не можете отойти от того понимания демократии, которое вы сами себе придумали.

Собеседник поинтересовался у Президента Беларуси, есть ли у него четкий план урегулирования конфликта в Украине. Александр Лукашенко определил свою позицию сразу и как человека и как Главы государства, у границ которого происходят военные действия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы мне сегодня сказали: слушай, Лукашенко, в Украине - беда, надо что-то сделать, ты готов и можешь это сделать? Я бы постарался. И думаю, что при желании Украины, России и Запада в течение года там можно, даже в этой ситуации, стабилизировать обстановку.

Коль есть недоверие России к Западу, Запада к России, Америки к России, России к Америке и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны. При железном исполнении договоренностей, которые предварительно были бы оговорены.

Если говорить шире о стабилизации ситуации в Украине, то там на абсолютно демократических принципах нужно провести реформу Конституции и всего политического процесса.

Весь политический процесс надо провести не на принципах требований олигархов и коррупции, а на принципах исключительно демократических, в интересах народа Украины.

Еще один вопрос - о роли России в конфликте в Украине.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что ошибок наделали много здесь и Запад, и Россия. Но изначально, большую ответственность на себе несёт именно Запад. Не Россия на том же Майдане совершала эскалацию конфликта, не Россия там действовала. Я не обеляю здесь Россию, я не пытаюсь толковать ситуацию с позиции России. Я изначально заявлял о том, что проект, к примеру, Новороссии мной не воспринимается. Я выступаю за единство и целостность украинского государства. Чтобы не было там замороженных каких-то конфликтов, каких-то зон типа Приднестровья, Нагорного Карабаха, которые всегда таят опасность взрыва.

Полтора часа и все вокруг Украины. Разговор был тяжелым, признался Александр Лукашенко — тема непростая, однако как гостеприимный хозяин пригласил европейца приезжать снова, если будут вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.