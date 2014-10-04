Владимир Макей в Нью-Йорке: Неудивительно, что именно стабильные и внутренне сплоченные государства, такие как Беларусь, выбираются мировым сообществом в качестве площадки для разрешения острых международных кризисов

Новости США. С намеком на ситуацию в Украине министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на этой неделе выступал с трибуны ООН в Нью-Йорке, сообщили в программе «Картина мира» на «Россия-Беларусь».

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

«Сильное» государство часто многих пугает тем, что оно якобы может злоупотребить властью и нанести вред людям. Давайте взглянем на обратную сторону медали. Что чувствуют люди, когда у них нет «сильного» государства – когда их некому защитить от происходящего из такой ситуации хаоса, беззакония и беспредела? Полагаю, что как белорусы, так и их соседи могут трезво взвесить подобные аргументы и сделать правильные выводы.

Неудивительно, что именно стабильные и внутренне сплоченные государства, такие как Беларусь, выбираются мировым сообществом в качестве площадки для разрешения острых международных кризисов.

Народ Беларуси очень дорожит стабильностью и успешным развитием. Мы уверены в том, что эти факторы делают нас самым ответственным международным участником процесса осуществления будущей глобальной повестки дня в области развития.