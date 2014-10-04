Радикалы из группировки «Исламское государство» казнили британца Алана Хеннинга

Новости Ирака. Радикалы из группировки «Исламское государство» казнили еще одного человека. На этот раз жертвой исламистов стал британец Алан Хеннинг. Видео с жестокой расправой выложили в Интернет.

Требования боевиков все те же – прекратить авиаудары по территориям так называемого «исламского халифата». Если же условия выполнены не будут, то радикалы казнят еще одного заложника, которого они также показали на видео.

Напомним, в сентябре боевики распространили видеозапись убийства другого британского подданного Дэвида Хейнса. А до этого террористы казнили еще троих граждан Соединенных Штатов Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.