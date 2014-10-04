Репортаж программы «Картина мира» из Киева: нет горячей воды, зарплаты низкие, забастовки шахтеров. Как выживают украинцы?

Новости Украины. События в Украине, их оценка и прогнозы – этим было пронизано интервью Президента Лукашенко. А что думают сами украинцы о ситуации в стране, которая сегодня практически разделилась, не только во мнениях… Специальный корреспондент программы «Картина мира» на «Россия-Беларусь» – из Киева.

Алина Бевзенко, житель Киева:

У меня ребенок болел, и если мы в прошлом году покупали такие же лекарства, так в два раза дороже точно стали.

Диагноз ситуации в своей стране Алина ставит вовсе не только исходя из цен на таблетки. До декретного отпуска девушка работала менеджером по подбору персонала и, что называется, из профессионального интереса постоянно мониторит обстановку на рынке труда.

Алина Бевзенко, житель Киева:

Если есть предложения, то очень маленькие заработные платы. Работодатели очень пользуются тем, что в стране война. Зарплаты упали.

Раиса Бевзенко, житель Киева:

Пенсии тоже не растут, а все поднимается. Пойдешь, закупишься на пенсию на неделю, а потом как-то выживаешь.

Сегодня и Раиса Федоровна, и Алина, да и все жители Украины куда чаще слышат обещания, дескать, до пресловутого будущего в светлых тонах осталось совсем немного! Уже в нынешнем октябре в стране внеочередные выборы в Верховную Раду.

Алина Бевзенко, житель Киева:

Деньги потратят на рекламу, на предвыборную кампанию, на все остальное. А мне кажется, лучше бы эти деньги бросить на улучшение экономической ситуации в стране, потому что они нам завтра будут отключать свет, а послезавтра будут проводить выборы.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

До парламентских выборов в Украине остается меньше месяца, и в этот раз жители страны не ждут каких-то громких политических премьер. На афише будут и те, кто привык солировать в своих партиях, будут и команды без ярко выраженного лидера, попадет в списки и своего рода дуэт: власть будет представлена сразу двумя фракциями, и, конечно, не обойдется без традиционной команды в белом! Так что грядущие выборы в Верховную Раду пока вполне вписываются в классический репертуар.

Классикой здесь уже стали и разговоры о том, как не замерзнуть будущей зимой. Достигнутые накануне договоренности по газовому вопросу с Россией носят лишь временный характер. Поэтому пока никто не берется прогнозировать, до какой температуры прогреются и прогреются ли вообще батареи в украинских домах.

Денис Кирюхин, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Фактически премьер-министр Яценюк как-то даже недавно заявил, что мы не замерзнем, но будет холодно. А фактически, обществу был послан сигнал, что будет довольно тяжелая экономическая ситуация. Буквально позавчера появилась новость, что из ЮАР отправлен первый танкер с углем для Украины. На фоне того, что остановились многие шахты Донбасса.

Тем временем сами шахтеры на этой неделе пикетировали здание правительства Украины. Горняки требовали наконец выплатить им зарплату и не отменять льготы. Для убедительности чиновникам даже привезли именные каски.

Василий, шахтер:

Семья, дети учатся. Их надо кормить, обувать, одевать, а если все это отберут – за что?

Василий признается, что не предупреждал родных, когда вернется в свой небольшой городок под Днепропетровском. Говорит, что будет стоять под кабмином, пока политики не дадут задний ход законопроекту, который может лишить горняков льгот и госпомощи.

Василий, шахтер:

Законопроект готовят, чтобы убрать у нас все соцвыплаты. Тем самым они лишат нас лечения бесплатного. Это никак не объясняется, просто они принимают такие законы и все! Уровень жизни упал, но это же совсем другой разговор, правильно?

Даже по результатам исследований в Киеве, где жизненный лоск куда привычнее, чем на периферии, эксперты вынуждены апеллировать данными со знаком «минус». Продажи иномарок упали наполовину, а жилья – до 15-летнего минимума. Жители украинской столицы стали вдвое реже пользоваться услугами такси, но вдогонку к статистике городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что в общественном транспорте проезд уже до конца года может подорожать в полтора-два раза.

Жители Киева:

Кроме того, что все подорожало, многие мои друзья остались без работы – их сократили.

Цены – да, цены – чувствуется, что выросли на все, из-за доллара!

Но, конечно, ни девальвация гривны, ни рост цен не переключают внимание украинцев с ситуации на юго-востоке страны, где по-прежнему гибнут мирные жители. Поэтому содействие Беларуси в урегулировании конфликта здесь воспринимают как помощь, которую непросто переоценить. Жители Киева:

Вы же наш очень близкий сосед и мы думаем, что вы тоже заинтересованы в том, чтобы был мир, как и в Беларуси, поэтому мы только за, что вы этому способствуете!

Я вообще положительно отношусь к Лукашенко, он старается. Антон Финько, политолог:

Минск оказался очень удачной площадкой, с этим связан факт резкого скачка популярности белорусского руководителя в глазах украинских избирателей. Согласно опросам общественного мнения он вырвался на первые места по популярности среди иностранных лидеров в Украине.

Опросы общественного мнения его стихия, но сегодня та редкая ситуация, когда социолог Евгений Копатько говорит больше не о статистике, а о личном. Ведь многие друзья живут на Донбассе, а обстановка в стране и самого эксперта затронула так, что говорить сухими фактами уже не получается.

Евгений Копатько, социолог:

У меня лично жизнь очень серьезно изменилась за эти полгода и даже больше. И в плане доходов, и в плане безопасности, и в плане многих-многих моментов. Когда тебе показывают по скайпу, как пробито окно и в стене торчит осколок – это реальность. Как будет дальше? Для меня это вопрос открытый.

Открытым пока остается вопрос и с закрытыми кранами с горячей водой. Только в Киеве жильцам нескольких тысячах домов уже не первый месяц приходится рассчитывать на кастрюли или бойлеры.

Житель Киева:

С лета нету воды горячей. Вообще. Поэтому приходится нагревать бойлером. У нас дети, поэтому решили вот такой вариант. Говорят, что, когда будет отопление, возможно, тогда будет и вода. А когда будет отопление – пока неизвестно.

Проинформировали жильцов этого дома разве что об очередном повышении тарифов на коммуналку. Конечно, на холодную воду в том числе.

А тем временем на Майдане киевлянам вновь напомнили о горячих событиях из новейшей истории страны (выставкой - ред.). К счастью, лишь картинками. Не мирной жизни.