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Лукашенко вылетел с рабочим визитом в РФ, где встретится с Путиным

29 апреля 2025 10:17
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Лукашенко вылетел с рабочим визитом в РФ, где встретится с Путиным-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко вылетел в Волгоград для участия в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который посвящен сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Александр Лукашенко возглавит возложение цветов к мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. 

Также ожидается, что он также проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсудит вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

Фото: president.gov.by

# Международная политика

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