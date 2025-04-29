Лукашенко вылетел с рабочим визитом в РФ, где встретится с Путиным

Глава белорусского государства Александр Лукашенко вылетел в Волгоград для участия в международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который посвящен сохранению памяти об истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Александр Лукашенко возглавит возложение цветов к мемориальному комплексу «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.

Также ожидается, что он также проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсудит вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.