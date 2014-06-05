Александр Лукашенко: Новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности

Новости Беларуси. Тему безопасности стран СНГ 5 июня обсудили в Минске. Спецслужбам содружества стоит уделить пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией и недопущения проникновения террористических угроз в страны Содружества. Такое мнение Александр Лукашенко озвучил главам делегаций, участвующим в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.

Президент Беларуси убежден, что именно страны Содружества должны формировать совместные механизмы реагирования на дестабилизирующие факторы.

Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников Содружества Независимых Государств (сокращенно СОРБ) создан 17 лет назад. С их помощью между странами выстроена система взаимодействия в оперативно-розыскных мероприятиях и обмене информацией для борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Членами СОРБ стали руководители органов безопасности и спецслужб 9 государств СНГ. Туркменистан и Узбекистан участвуют в качестве наблюдателей.

Пять лет назад Минск уже принимал участников Совета руководителей органов безопасности и спецслужб. За это время в мире, да и в самом Содружестве, произошли изменения. Поэтому есть повод обсудить новые вызовы и угрозы и определить, как интеграционные возможности можно использовать для укрепления безопасности стран СНГ.

Буквально на прошлой неделе в белорусской столице встречали глав Правительств стран СНГ. И вот, 5 июня, в Минске – руководители органов безопасности государств Содружества. Главы делегаций спецслужб встретились с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Новые вызовы и угрозы настоятельно требуют координации наших общих усилий, максимального использования интеграционных возможностей Содружества для укрепления безопасности стран-участниц. Сегодня нас пытаются разъединить, натравливая друг на друга, используя любые предлоги, включая искажение истории. Цель понятна – надо искоренить общую память о том, кто победил в Отечественной войне, кто освободил Европу от фашизма, создать условия для нового передела мира, утвердив свое господство в разных частях планеты.

Все мы видим, что в последнее время традиционные международные институты обеспечения безопасности, к сожалению, не всегда способны эффективно противостоять глобальным вызовам. Эти угрозы не могут быть нейтрализованы на уровне отдельных государств, противодействовать им возможно только путем консолидации усилий. При этом особая роль в данном процессе отведена спецслужбам, их умению анализировать, прогнозировать развитие складывающейся обстановки.

Председатель Совета – директор ФСБ России. Одно время возглавлял СОРБ и нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин.

Все вопросы компетенции спецслужб в Содружестве обсуждают на встречах дважды в год. Сегодня в повестке дня – борьба с международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Также актуально и противодействие преступлениям в области IT. Интерес и к опыту обеспечения безопасности массовых мероприятий. Беларуси есть чем поделиться.

Александр Лукашенко:

Белорусская сторона готова поделиться своим опытом обеспечения безопасности масштабных мероприятий. Мы это продемонстрировали и на прошлом нашем спортивном мероприятии и доказали всему миру, что способны проводить подобные мировые форумы. Уверен, что данный опыт будет востребован нашими и азербайджанскими друзьями при проведении I Европейских игр в следующем году в Баку.

Глобальная нестабильность обуславливает необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональными деструктивными формированиями, преступлениями в области высоких технологий.

Надо, видимо, уделить пристальное внимание вопросам борьбы с коррупцией. Мы видим, к каким разрушительным последствия может привести тотальная коррупция, возведенная в ранг государственной политики, на примере в том числе наших ближайших соседей.

Александр Бортников, директор ФСБ Российской Федерации, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ:

В повестку дня включен большой спектр проблем, затрагивающие интересы безопасности как непосредственно наших государств, так и оценка обстановки с учетом тех угроз, которые влияют на ситуацию в наших государствах и региональной безопасности.

В заседании Совета кроме делегаций спецслужб и органов безопасности стран СНГ участвуют исполком и Антитеррористический центр Содружества. Приглашены в качестве наблюдателей представители спецслужб Германии, Италии, Испании и Франции.

За круглым столом, несмотря на секретность ведомств, – откровенный разговор. Профессионалы не только обсудили актуальные проблемы безопасности, но и выработали пути их решения.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Проблема борьбы с киберпреступностью актуальна, наверное, для любого государства. Использование Интернет-ресурсов для террористической деятельности, для распространения радикальных идей. Компьютерные атаки, направленные на выведение из строя или затруднения работы различных информационных ресурсов. Важное значение в этой работе имеет именно наша совместная работа в рамках Совета руководителей органов государственной безопасности и спецслужб стран СНГ.

Утром руководители спецслужб СНГ почтили память советских воинов, погибших в Великой Отечественной. К обелиску на площади Победы в Минске возложили венок.