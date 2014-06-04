В Луганске захвачена воинская часть. 6 человек погибли, ранены 23

Новости Украины. В Украине сохраняется напряженная обстановка. Ночью бои шли под Луганском. Сторонники федерализации страны захватили воинскую часть. Штурм боевого подразделения продолжался около 10 часов. По данным Министерства внутренних дел Украины, в результате инцидента ранения получили три силовика и около 20 представителей народного ополчения. Еще шестеро погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По селу Семеновка под Славянском нанесли очередной авиаудар. В самом городе идет перестрелка между силами самообороны и силовиками.

На фоне этих событий исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов заявил, что в Донецке и Луганске могу ввести военное положение.