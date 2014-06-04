Новости Беларуси. Беларусь и Россия планируют запустить совместные программы в сфере агропромышленного комплекса. Об этом 4 июня заявил журналистам заместитель госсекретаря Союзного государства Иван Бабмиза. Кроме того, на пресс-конференции обсуждались уже реализованные белорусско-российские проекты в сельхозсфере.

В рамках Союза двух осуществляется программа по эффективному наращиванию льна. Действует проект инновационного развития производства картофеля и топинамбура.

Планируется, что присоединение к агропромышленной кооперации Казахстана позволит более эффективно решать проблемы импортозамещения, а также обеспечит продовольственную безопасность населения трех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Бамбиза, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Это будет скоординированная политика, единая агропромышленная политика Евразийского экономического союза. Самое главное, конечно же, это собственными силами добиваться самообеспечения наших трех стран в тех продуктах, которые мы можем производить. Это как основа этой агропромышленной политики. И, конечно, создавать эту продукцию в таком виде, чтобы она и по цене, и по качеству была конкурентоспособной на мировом рынке.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы присутствовали на этих рынках. Мы ожидаем то, что увеличится наше присутствие в Казахстане. Мы ожидаем, что уже в рамках этого союза будет выработана единая аграрная политика в части обеспечения продовольственной безопасности стран.