Александр Лукашенко: Несмотря на разные размеры Индии и Беларуси, у нас есть что предложить Индии

Новости Беларуси. Тема экономических отношений с Индией 7 сентября звучала во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко провел встречу с министром торговли и промышленности южно-азиатской страны, а также Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси.

В 2014 году товарооборот двух стран составлял чуть более $400 млн, а за 6 месяцев 2015 года – свыше $300 млн. Промышленность, машиностроение, фармацевтика, калийная сфера – это далеко не весь перечень направлений, по которым стоит еще поработать Беларуси и Индии.

Здесь берут начало все дороги Беларуси. Минск и Нью-Дели разделяют тысячи километров, но дорога к двустороннему сотрудничеству проложена. В основе белорусско-индийских отношений, конечно, экономика и бизнес. 7 сентября это обсуждали во Дворце Независимости.

Президент Беларуси встретился с министром торговли и промышленности Индии и Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны. Манодж Кумар Бхарти завешает свою дипломатическую миссию в Беларуси.

В 2015 году это уже вторая встреча Александра Лукашенко с индийскими партнерами. Глава белорусского государства подчеркивает: основа успешных двусторонних отношений – торгово-экономическое сотрудничество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы хорошо провели здесь переговоры и о многом договорились с руководителем Индии. И я думаю, что ваш визит будет ценен тем, что мы не просто подойдем, а начнем реализовывать наши договоренности на практике. Фундаментом любых отношений являются торговля и экономика. Торгово-экономические отношения – это основа наших взаимоотношений. И от того, насколько будут Министерства Беларуси и Индии, ключевые министерства реального сектора экономики активно взаимодействовать в этом плане, настолько успешными будут отношения Беларуси и Индии по всем направлениям.

Естественно, каких-то закрытых тем в наших отношениях нет. Ничто нам не мешает сотрудничать по любому направлению. И я хочу подтвердить эту решимость. Мы готовы к открытому сотрудничеству с вашим государством. Несмотря на разные размеры Индии и Беларуси, у нас есть что предложить Индии. И если у вас будет интерес, мы покажем вам все, на что мы способны. И если после этого у вас будет интерес к какой-то теме или проблеме, мы готовы с вами сотрудничать для реализации того или иного направления сотрудничества. Поэтому вы приехали в дружественную страну, где к Индии с советских времен очень хорошо относятся. Советский Союз и Индия выстраивали и создали прекрасную базу отношений между Индией и постсоветскими республиками. Поэтому будем использовать эту дружбу и эти тесные связи, которые уже складываются между нашими странами десятилетия.

В 2014 году совместный товарооборот превысил 400 миллионов долларов.

Беларусь поставляет в Индию калийные удобрения, самосвалы, синтетические нити. Основные статьи импорта – лекарства, рыба, кофе и чай. В последнее время динамика белорусско-индийской торговли несколько снизилась, но фундамент для сотрудничества есть.

Нирмала Ситхараман, министр торговли и промышленности Республики Индия:

Беларусь, являясь частью Советского Союза, активно сотрудничала с Индией. И мы ценим связи, которые Индия поддерживает с государствами региона. Визит нашего президента в Беларусь надолго останется у нас в памяти. Глава нашего государства объявил Беларусь страной со свободным рынком. И это было хорошо воспринято. Индия выделила Беларуси кредитную линию в 100 миллионов долларов. Мы надеемся, что сможем найти проекты, которые впоследствии будут реализованы с использованием этой кредитной линии.

Этой встречи во Дворце Независимости предшествовал официальный визит президента Индии в Беларусь в июне 2015 года. Тогда лидеры двух стран договорились увеличить объем торговли, подписали дорожную карту сотрудничества, обозначили несколько крупных контрактов.

Впервые Александр Лукашенко и Пранаб Мукерджи, который в то время был министром иностранных дел Индии, встретились в 2007 году в Нью-Дели. А в 1997-м состоялся первый государственный визит президента Беларуси в эту южно-азиатскую республику.

Индия – одна из первых стран, признавших независимость Беларуси. Диалог на политическом уровне активно развивается и сейчас.

Александр Лукашенко:

Я недавно повидался и с вашим президентом. Мне очень приятно было с ним пообщаться. Я, также к теме, встречался совсем недавно в Китае с президентом Пакистана. И я это говорю потому, что, разговаривая с президентом Пакистана, мы очень много говорили о вашей стране, об Индии, о тех усилиях, которые именно вы предпринимаете для того, чтобы нормализировать отношения в полном объеме с этой страной. Мне приятно было слышать его оценки, хорошие оценки, в отношении вашего государства. И мы очень желаем вам и надеемся, что эти две крупные державы, особенно ваше государство, смогут в полном объеме нормализовать отношения с вашим соседом.

Индия по территории и населению – крупнейшее государство в Южной Азии. Это третья экономика мира. Страна обладает второй по численности в мире рабочей силой. Одним словом, перед нашими экспортерами открывается огромный рынок.

Сейчас идут переговоры о создании в Индии мощного промышленного центра, где будут представлены крупнейшие белорусские машиностроительные предприятия.

Во многих сферах от слов уже перешли к делу. Минский подшипниковый завод недавно заключил контракт с индийскими партнерами на миллион долларов. Белорусская продукция пришлась кстати на камнедробильных заводах. Только в пригороде Калькуты их около полумиллиона.

Александр Лабусов, генеральный директор ОАО «Минский подшипниковый завод»:

Небольшое количество затронет такие сектора экономики, как железные дороги Индии, металлургическая промышленность. Сам контракт годовой, но ежемесячно мы уточняем спецификацию под поставку определенных подшипников.

А это самый крупный белорусско-индийский проект, результаты которого уже вполне ощутимы. ТЭЦ-2 обеспечивает энергией практически весь жилой сектор и промышленные предприятия Гродно. Модернизацию на объекте провели совместно с индийскими партнерами, которые поставили на ТЭЦ основное оборудование. Эксперты подсчитали: реконструкция станции, стоившая почти 100 миллионов долларов, окупится меньше, чем за четыре года.

Александр Сумич, директор Гродненской ТЭЦ-2:

Это первое сотрудничество между белорусскими и индийскими энергетиками. Реализация этого проекта позволяет нам сейчас получить экономию топлива в год около 140 тысяч тонн, что эквивалентно примерно 20 млн долларов.

Институт порошковой металлургии еще с советских времен сотрудничает с Индией. Александр Ильющенко недавно вернулся из этой страны. Там обсуждали перспективы научного сотрудничества. Есть планы по созданию профильного белорусско-индийского центра исследований.

Сейчас наш институт разрабатывает детали для военной промышленности Индии. За последние восемь лет здесь выполнили около 10 крупных контрактов.

Александр Ильющенко, директор Института порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси:

Общий объем выполненных работ за последние пять лет составил более 4,5 млн долларов. Эти работы сегодня продолжаются, подписываются новые контракты. Сегодня нашим Институтом подписан контракт на полмиллиона долларов, который связан с разработкой новых перспективных материалов, работающих в условиях высоких температур и агрессивных сред.

Уже более детальное обсуждение продолжилось в Совете Республики. В ближайшей перспективе – инвестиции и создание совместных предприятий.

В Индии появится центр белорусской техники, а в нашей стране – современный медицинский комплекс.

Важным пунктом взаимодействия станет подготовка договора о зоне свободной торговли Индии и Евразийского экономического союза.

Михаил Мясникович, председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь:

Одно из предложений – это центр белорусской техники, где будут «БелАЗ», «Амкадор», возможно, тракторный и автомобильный заводы. С индийскими партнерами и создание центре, где будет осуществляться предпродажная подготовка, локализация в определенном объеме, сервисное обслуживание, а также подготовка кадров по обслуживанию и работе на этой белорусской технике.

Еще одна сфера сотрудничества – образование. В 2014 году белорусские вузы закончили около 150 студентов из этой страны. Особенно популярны медицинские и IT-специальности. Кстати, Индия – один из крупнейших в мире поставщиков ИТ-услуг. Наших программистов тоже знают далеко за пределами Беларуси. Стороны намерены объединить усилия и в этом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.