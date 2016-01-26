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Сергей Лавров, глава МИД России: Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть

26 января 2016 17:21
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Новости Беларуси. Москва выступает за неукоснительное выполнение минских договоренностей по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 января на большой пресс-конференции. По мнению дипломата, далеко не все договоренности были выполнены. Поэтому, напомнил Лавров, было решено продолжить эту работу в 2016 году. Задачи остаются неизменными, все они закреплены в документах.

Напомним, минское соглашение предусматривает полное прекращение огня в зоне конфликта, освобождение пленных, а также восстановление инфраструктуры в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть, вытекает из самого их текста. Мое настроение заключается в том, чтобы добиваться выполнения того, о чем договорились. 

# Сергей Лавров # Контактная группа

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