Сергей Лавров, глава МИД России: Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть

Новости Беларуси. Москва выступает за неукоснительное выполнение минских договоренностей по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 января на большой пресс-конференции. По мнению дипломата, далеко не все договоренности были выполнены. Поэтому, напомнил Лавров, было решено продолжить эту работу в 2016 году. Задачи остаются неизменными, все они закреплены в документах.

Напомним, минское соглашение предусматривает полное прекращение огня в зоне конфликта, освобождение пленных, а также восстановление инфраструктуры в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Минские соглашения выполнять должна, прежде всего, киевская власть, вытекает из самого их текста. Мое настроение заключается в том, чтобы добиваться выполнения того, о чем договорились.