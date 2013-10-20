Александр Лукашенко назначил новых руководителей в науке и строительстве

Новости Беларуси. Ключевые кадровые назначения в науке и строительстве. Президент Александр Лукашенко назначил председателем президиума Национальной академии наук Владимира Гусакова. Новый руководитель теперь и в Госкомитете по науке и технологиям. Это Александр Шумилин. Глава государства считает, что Академия наук должна стать вторым «научным» правительством. Министерство архитектуры и строительства с сегодняшнего дня возглавляет Анатолий Черный. Президент поручил ему вывести отрасль на европейские стандарты качества и решить все «узкие» места.

Назначая руководителя Академии наук президент не скрывает, как относится к ученым. С особым уважением и пиететом. Но и требования к ним у главы государства - принципиальные. Наука должна «бежать» впереди экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моё отношение к учёным Вы знаете. Часто говорят, что Лукашенко за словом в карман не полезет, разговаривая с учёным. Это, действительно, так. Но это не потому, что я не знаю, что такое ваш труд, и не уважаю учёных. Нет, наоборот. Я слишком ценю ваш труд, может, даже переоцениваю. И я хочу, чтобы эта организация всегда была чистой и прозрачной, как слеза. Тяжелее труда учёного нет. А это учёные с мировыми именами, это верхотура, выше не бывает.

Есть и некие, я бы сказал, неудобства с моей стороны, когда я слышу критику со стороны отдельной части нашего общества о том, что, может, мы неправильно управляем Академией наук, может быть, и не надо назначать руководителя Академии наук. Что-то в этом есть. Я не стану это с порога отвергать. Но хочу сразу оговориться: это я делаю для того, чтобы приблизить Академию наук к жизни, чтобы Академия наук была более эффективной. Ну, если хотите, чтобы это было некое второе «научное» правительство. Чтобы Вы вместе с экономическим блоком, правительством в целом работали на страну. Чтобы учёные были больше вовлечены в те процессы, которые идут в нашем государстве. А по отдельным направлениям я хочу, чтобы вы опережали правительство, чтобы общество вели на полшага, шли на полшага впереди нашего общества. В этом, наверное, суть наших учёных.

Я это говорю для того, чтобы Вы понимали, в каком психологическом состоянии я сам нахожусь, назначая Вас на эту должность. И, конечно же, я буду делать всё для того, чтобы продолжить реформу нашей науки. Вы знаете, мы это делаем уже длительный период времени. Мы не принимали никаких там резких телодвижений в этом направлении. Тем более, как вот в нашей России говорят там «собственность отобрать», «землю» и так далее. Я, наоборот, Академии наук столько уже земли передал в последнее время, так я уже боюсь, справятся ли. Если в данном случае, по собственности, по земле, Владимир Григорьевич, Академия наук будет справляться и способна ещё проглотить столько – мы ещё передадим. Главное, чтобы эта земля, эта собственность была эффективной, чтобы она на государство работала. То есть я хочу сделать Академию наук частью нашего общества, частью нашей жизни для того, чтобы это не была Академия наук, пусть даже хорошая, эффективная, но где-то там, далеко от государства. Этого быть не должно.

Должность главного академика была вакантной почти год. Новый руководитель президиума — Владимир Гусаков - человек не новый. Был заместителем председателя НАН около 10 лет. Специалист по аграрной экономике. Один из авторов реформ в белорусском АПК.

Александр Лукашенко:

Вы экономист, вы пришли от земли. Вы знаете экономику не только сейчас на уровне высоком - макроэкономическом, вы ее пощупали на микроуровне - вы знаете, что такое экономика предприятия. Вы земной человек. Более того, вы сами прошли по всем этим ступеням до академика. Но и, самое главное, вы оттуда человек, от ученых. И, я думаю, что кого-то со стороны может быть и нужно было, может быть и хотелось бы, но на данном этапе, наверное, будет правильно, если это будет человек свой (от ученых, от академиков). Чтобы они не думали, что мы тут подбираем чисто своих людей и туда толкаем. Нет, не в коем случае. Мне нужна честность, порядочность, справедливость в управлении научной сферой. И я для этого буду делать все. Академия наук с вашим приходом на эту должность будет еще больше самостоятельной. Вы подотчетны президенту, и то, вы видите, я не очень-то и вмешиваюсь в ваши дела. Я всегда изучаю те или иные моменты, которые там происходят, прежде чем принять какие-то решения.

Белорусская наука на пороге больших реформ. Последние несколько лет к этой теме Александр Лукашенко возвращался неоднократно. Какие изменения нужны — обсуждают уже почти два года. Вот на последнем совещании в августе глава государства ориентировал на то, чтобы тратить бюджетные деньги исключительно на прорывные разработки. Уже в ноябре определятся, какие перемены ждет мир научных светил.

Александр Лукашенко:

Я очень рассчитываю на вас (прим. обращение в Владимиру Гускову). Рассчитываю, что мы подготовим с вами совещание с ученым миром, с академиками, с член-корреспондентами, нашими ведущими учеными и открыто скажем им, как будет развиваться наша наука, в чем будет суть реформирования нашей научной среды и к чему мы должны прийти. Я откровенно выскажу свои пожелания, может быть, и замечания ученым. Я давно уже не был у вас. И это хороший повод. Поэтому в ноябре мы встретимся и очень основательно обсудим вопросы, которыми мы должны заниматься. Мы уже выделили основные направления на совещании, которое было у нас - не единожды к этому подходили. Поэтому, я думаю, в принципе психологически мы уже готовы к этому, и организационно в том числе. Мы проведем это совещание, чтобы ученые понимали, что от них будет требоваться в обозримом будущем. И честно посмотрим на сферу наук, ответив на вопрос: вы каком состоянии она сегодня находится, какие проблемные вопросы сегодня есть, какие государство должно решить, правительство, а какие вопросы должна решать сама академия.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Требуется организационное совершенствование, совершенствование внутренней структуры, улучшение кадрового потенциала, омоложение кадрового состава, мотивация к труду. Но самое главное — прямая связь науки с производством, выстраивание технологических цепочек от фундаментальных исследований, включая прикладные исследования, до практических результатов и выхода на широкое производство.

Нового руководителя коллективу Академии наук представил глава Администрации Президента. Андрей Кобяков отметил, что уже до 1 ноября главное научное ведомство должно представить программу своего развития. Ученый совет сроки не смущают, так как работа была начата ещё в августе.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента:

Долгого вам присутствия на этой должности! Поскольку это одна из тех должностей, на которой длительность пребывания способствует и соответствующим достижениям - результатам и эффективности.

В одной связке с Академией работает и госкомитет по науке и технологиям. Теперь его возглавил Александр Шумилин, придя на это место с должности главы инновационного фонда.

Александр Лукашенко:

Права на ошибку у вас нет. Нет его - и все. Вы ни в коем случае не должны быть добренькими для всех. Мы четко должны определить направления, которые мы должны в государстве развивать и поддерживать. И их надо финансировать. Любы просьбы: вот туда, вот что-то мы новое, старое открываем - это исключено. Только новые прорывные направления. Выделяются средства и вы должны контролировать использование этих средств. Вы постоянно должны ставить перед учеными задачу - положи на стол, я пощупаю, грубо говоря, по-белорусски, потом я тебе заплачу остальное, потому что авансировать се равно придется ту или иную деятельность. Я не глубокий знаток работы этого комитета - вы, наверное, лучше это знаете, коль решились на такой шаг, - но мы там очень много людей потеряли. Людей, которые шли туда и думали, что дадут мешок с деньгами, разделили, кто-то что-то попросил, дал - не дал и на этом точка. Нет, на быть более активным, справедливым, сильным котроллером, чтобы спросить за то направление, которое профинансировано и поддержано государством.

По сути, Госкомитет должен занять более жесткую и активную позицию в вопросе выделения финансов. Уже сегодня знать, какие направления науки и отрасли экономики окажутся перспективными завтра.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Сегодня это сфера информационных технологий, энергетика, биоэнергетика, биотехнологии, традиционно машиностроение. Но первые три направления наиболее эффективны и наиболее приоритетны с точки зрения растущих рынков.

И еще одно назначение этого дня, правда, не в научной сфере. Министерство архитектуры и строительства возглавил Анатолий Черный.

Александр Лукашенко:

Я должен вам откровенно сказать, что, Анатолий Борисович, должность у вас будет непростая. Но, что меня успокаивает, что вы человек оттуда, от строителей, вы прошли все эти ступеньки. Вы сейчас, наверное, приобщены и несете какую-то ответственность в пален работы нашей комиссии по наведению порядка в строительстве. мы должны выйти на серьезный разговор со строителями в какое-то время. Конечно, вам придется готовить вместе с председателем комиссии этот разговор с президентом. Мы должны расшить все узкие места в строительстве, убрать разного рада препоны. и как это сделать, вы знаете лучше, кто-либо, поскольку вы сами строили, вы знаете, где плохо, вы знаете, что надо убрать. Надо все упростить, надо перейти на европейские стандарты, все-таки они, я считаю, приемлемы для нас. И воде бы, как мне докладывали, там немало сделано в этом отношении. Хотелось бы, чтобы это было реально сделанное, а не просто доклады. Словом, я очень рассчитываю на вас, что те слабые и узкие места, которые сегодня существуют в строительстве, вы сможете преодолеть. И в этом плане вы можете рассчитывать на мою полную поддержку. И я вам обещаю, что любая ваша инициатива на то, чтобы поправить ситуацию в строительстве, будет мною поддержана, при том в любое время. Единственное, я бы попросил вас, чтобы вы шли ровно и прямо, никого не боясь. Если вы начнете сейчас вилять между разными интересами, скажем так, - группировок у нас в стране нет, слава Богу. Но интересы могут быть разные, в том числе и у начальников, они меня сегодня тоже услышат. Вот это недопустимо. Вы пришли, у вас есть свои полномочия, вы ответственны перед президентом и народом, и вы обязаны решить ту проблему, задачу, которая перед вами стоит. Чего бы это не стоило в нынешней ситуации. Надо навести порядок в строительстве, надо очистить строительство, надо дать строителям возможность свободно работать. Но самое главное, пообещал - сделай. Кровь из носу сделай. Мы договорились, что мы не будем строить без проекта и без финансового обеспечения этого проекта. Есть это все - начинай строить. В исключительных случаях, если какие-то там непредвиденные обстоятельства, это непосредственно под вашим или моим контролем, или под контролем правительства. Но это один, два, три объекта по стране, и то я таких объектов не знаю. Но все надо делать организовано, четко - начиная от проекта.

В этом году запланировано возвести 6 с половиной миллионов квадратных метров. Выполнение программы строительства жилья идет не гладко. Хватает долгостроев, брака, дефицита рабочих рук... За это президент жестко критиковал белорусских строителей. В ситуации разбирается специальная комиссия.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Совместно с ним надо будет выработать решения и воплотить их в жизнь. Это и, как мы называем, проблемные дома, которые сегодня возникли во всех областях и имеются в достаточном количестве с просроченным нормативным сроком. Это сегодня необходимо в кратчайшие сроки - закончить строительство, отдать людям жилье и, тем самым, выполнить задачи, которые поставило государство перед застройщиками.