Как еще государство собирается поддержать многодетных родителей? Интервью с депутатом Палаты представителей Натальей Климович

В студии программы «Неделя» на СТВ – депутат Палаты представителей Наталья Климович, с ней мы продолжим разговор о материнстве в Беларуси и не только о нем.

Наталья Анатольевна, здравствуйте! В Беларуси тема материнства и детства всегда в приоритете. А как еще законодательно в Палате представителей собираются поддержать многодетных родителей?

Наталья Климович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Возможно, вы слышали уже, Глава государства озвучил то, что, возможно, мы в скором будущем разработаем проект «Большая семья», и результатом этого проекта будет, в том числе, и поддержка материальная, значимая материальная поддержка при рождении уже первого ребенка и последующих детей. Это еще проект. Здесь еще будет много обсуждений, отработан механизм, но на примере других стран. К примеру, соседи наши, Россия, уже работают по этому принципу, возможно, мы тоже скоро ступим на этот путь.

О демографической проблеме, действительно, в последнее время очень часто говорят. Но не всегда и не все понимают, что же это такое. Вот, скажем. Если попытаться объяснить на пальцах: если бы белорусов было не 10 миллионов, а 30 миллионов, то вот что бы это дало стране?

Наталья Климович:

Это дало бы огромный эффект, в первую очередь, экономический. Мы же понимаем: если больше людей трудоспособного возраста – это больше работников, больше рабочих рук, доход был бы значительно больше и, собственно, мы могли бы сами себя содержать, работники, в плане получения большего уровня заработной платы, социальных льгот возможных...

Проблема числа детей в семьях. Сейчас молодежь, в общем-то, не стремится заводить детей, вступать в брак рано, вот, есть такая тенденция, говорят, что это европейская тенденция. Как считаете, можно, может быть, нужно ее переломить?

Наталья Климович:

Я считаю, что нужно. Потому что семья без ребенка, семья, где появляются дети в возрасте родителей после 35 лет, ближе к 40, возможно, это уже не дает тех эмоций, тех ощущений, которые могли получить и дети, и родители в более раннем возрасте. И здесь, конечно, надо учитывать состояние здоровья родителей, и мамы, и папы. Мы же понимаем: чем моложе родители, тем более здоровые дети. И, конечно, один ребенок в семье – это очень мало, даже 2 ребенка, мы понимаем, что мы воспроизводим только себя, родители, естественно, мы зачастую слышим: 3 и более детей белорусы должны иметь в семье. Конечно, наверное, мы не совсем скоро к этому придем, но, во всяком случае, стремиться надо к этому.

Наталья Анатольевна, вот многодетная мама сегодня, исходя из современных критериев, может считаться успешной женщиной?

Наталья Климович:

Вполне. Очень много примеров, мы сотрудничаем с Ассоциацией многодетных семей, вы же понимаете, что там не только трое, там гораздо больше детей. И мамы успевают заниматься и семьей, и домом, и своей карьерой, поэтому вполне, при желании, при стремлении женщины завоевать свое место под солнцем, что называется, это можно совмещать. Тем более, когда рядом надежный мужчина, муж и отец детей.

А вот у Ваших коллег по депутатскому корпусу, у них в семье 1, 2 ребенка, может быть, 3, 4?

Наталья Климович:

Больше, чем 3, не знаю. Но 3 есть. Такие примеры есть.

Если обратиться к недавнему прошлому, наверное, раньше наши люди не сильно смотрели на то, есть ли у них квартира, высокооплачиваемая работа, а сейчас часто можно услышать такие рассуждения, что сначала нужно купить квартиру, сделать карьеру, найти высокооплачиваемую работу, а уже потом думать о детях. На Ваш взгляд, это правильный подход?

Наталья Климович:

Совсем осуждать этих молодых людей за такой рациональный подход к семейному планированию, может быть, не стоит. Но вместе с тем, конечно, если ребенок появляется желанный, в любви, то не имеет значения, есть ли у них квартира, есть ли у них машина или нет. Если они ставят на первое место в приоритете семейных отношений желанного ребенка, то я думаю, что ни отсутствие квартиры, ни отсутствие машины этому не может помешать.

А с другой стороны, может быть, ребенок будет дополнительным стимулом, чтобы зарабатывать больше и стремиться к новым высотам?

Наталья Климович:

Да. Тоже правильно.

Цифры говорят, что современные мамы не очень хотят сидеть в декрете. И как только, так сразу выходят на работу. Это правильно?

Наталья Климович:

Если смотреть со стороны ребенка – конечно же, нет. Государство, в принципе, дало маме возможность посидеть 3 года, это самое золотое время. Когда они могут наслаждаться общением друг с другом. Но здесь другая сторона. Возможно, здесь играет и материальный достаток, где мама хочет наравне с отцом ребенка также вносить определенный доход в семью. А со стороны ребенка – как можно дольше надо быть рядом с ним.