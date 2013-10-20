На что может рассчитывать многодетная мать в Беларуси сегодня?

Новости Беларуси. Демографический вопрос в нашей стране, действительно, один из самых важных. К 2015 году стоит суперстратегическая задача - остановить уменьшение численности населения.

Цифры свидетельствуют, что, начиная с 2007 в стране ежегодно более 100 тыс. женщин рожают детей. За текущие 10 месяцев - 37 тысяч стали мамами впервые. Еще статистика говорит, что в Беларуси растет число многодетных семей. Родителей, которые воспитывают троих, а то и четверых ребят становится больше. Что, конечно, не может не радовать.

Впрочем, рожать даже второго ребенка готовы далеко не все. А есть и те, кто хотел бы несколько, но не позволяет страшный диагноз — бесплодие.

Рожать даже второго готовы не все мамы, не говоря уже о статусе многодетной. Сдерживают финансы. Растить детей, и правда, сейчас нелегко. Но точно не тяжелее, чем нашим родителям. И во многом потому, что каждый хочет, чтобы ребенок кушал свежие фрукты, носил хорошую одежду, посещал спортивные секции. За все нужно платить. О том, что матерей надо поддерживать рублем, говорил и Президент.

Александр Лукашенко упоминал об этом, посещая БелАЗ, на пресс-конференции российским СМИ, на встрече со студентами в Могилеве. Конкретная цена вопроса, которая должна стать стимулом для рождаемости, пока не озвучена. Но мамы со стажем уже точно скажут: даже предварительные суммы заставляют задуматься.

Елена Косинская, многодетная мама:

Это будет стимул, я считаю, это будет стимул. Купить можно все эти вещи до рождения ребенка и за свои, за заработанные. А на будущее ребенку, и репетиторы, и подготовительные курсы, это сложно. Я думаю, что эти деньги пошли бы на пользу.

На что может рассчитывать многодетная мама сейчас? Плата за детский сад, учебники и кружки — наполовину. Плюс бесплатное медицинское обслуживание. У Елены пятеро ребятишек. В свое время родить третьего тоже подтолкнули материальные причины. Ребром стоял квартирный вопрос.

Елена Косинская, многодетная мама:

У нас уже было двое деток. Очень сложно было в такой маленькой комнате ютиться. И родили третьего. И получили жилье. Мы были очень рады. А дети еще больше.

В собственное жилье с супругом переезжали уже с умноженным счастьем. Родился еще сын. И, глядя на эту хрупкую и, кажется, беззащитную женщину, сложно поверить, что в один день ей пришлось взять на себя все: заработок, воспитание и быт.

Елена Косинская, многодетная мама:

Мы с бывшим супругом развелись. Часто приходил в нетрезвом состоянии. Наболело за 8 лет. Думала, что-то изменится, но ничего не изменилось. Я вышла на работу, чтобы закредитоваться. Матвею было 3 месяца. Мама моя смотрела за детьми.

На вопрос было ли тяжело, Елена, не задумываясь, отвечает: на этих весах чаша любви к детям куда тяжелее. Не поверить ей сложно. Ведь несмотря ни на что, женщина сохранила блеск в глазах и право оставаться единственной и неповторимой. Она еще раз вышла замуж и еще раз родила. И теперь по праву может гордиться тем, что у нее настоящая семья.

А вот материнская история Натальи началась пять месяцев назад. Писать эту главу в ее жизни она не решалась долго. Из-за диагноза. С детства женщина в инвалидной коляске, по дому справляется уже без нее. Боялась многого. Но с рождением сына поняла, что стала по-настоящему счастливой женщиной.

Наталья Плебанович:

Даже можно сказать, что я здоровее, чем была. Вообще, когда его принесли, показали, мне казалось, что я встану и пойду. Этого не произошло, но все равно я уже счастливая мама.

Почти все заботы на папе. Маленького Алексея он купает, переодевает, с ним гуляет и играет. Наталья с нетерпением ждет, когда малыш повзрослеет, чтобы и самой со многим справляться.

Иван Плебанович:

Я знал, что будет непросто. Был ко всему готов. Ребенок, прежде всего, был в наших мыслях. Мы даже не успевали задумываться, тяжело не тяжело.

Наталья с нетерпением ждет, когда малыш повзрослеет, чтобы и самой со многим справляться.

Наталья Плебанович:

Как говорится, хочешь жить – умей вертеться. Как можешь, как получается, так надо и делать.

Подтолкнет ли ее проект «Большая семья» родить еще и еще, Наталья пока не знает. Уверена она только в одном: для нее счастье просто быть мамой.

Наталья Плебанович:

Главное, чтобы человек не увлекался этим. Чтобы человек понимал, для чего, как и сколько.

Стать матерью мечтает каждая женщина. Но кому-то страшный диагноз бесплодие не оставляет шансов. Здесь остается только надеяться на чудо.

Два года назад Ксения и стала той самой надеждой для бездетной семейной пары. Она — суррогатная мама. Девушка скрывает свое настоящее имя, боится пересудов. Но в душе невероятно гордится своим поступком.

Ксения, суррогатная мама:

Суррогатная мама, я считаю, она героиня. Но мы, наверное, когда-то придти к тому, что суррогатная мама будет ходить и гордиться. Что я ношу не своего ребеночка, а кому-то, и сделала героический поступок.

Она не скрывает: изначально шла на это ради денег. Одна воспитывала ребенка. Но когда на анкету откликнулись генетические родители, финансы ушли на второй план. Девушка и хотела бы сказать нет, но материнские чувства, все-таки, оказались сильнее.

Ксения, суррогатная мама:

Я встретилась с родителями и уже хотела сказать нет, деньги мне не нужны были. Я увидела эту женщину несчастную и подумала, какое счастье быть матерью. Подарить кому-то ребеночка.

Семь попыток, последний эмбрион, - генетическая мама почти отчаялась. Но стать ею этой женщине, все-таки, было суждено. Родилась девочка. И теперь родители не прочь пополнения в семействе.

Ксения, суррогатная мама:

Генетическая мама обмолвилась, что мы очень счастливы были с тобой работать. И хотели бы продолжения сотрудничества.

Разные истории, разные судьбы. Едины наши героини только в одном: все щебечут о радости и счастье материнства. И чтобы понять это, надо родить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.