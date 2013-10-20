Александр Лукашенко студентам Могилевского университета: Если Запад нас критикует в чем-то, запомните: мы делаем правильно

Новости Беларуси. Главной темой недели стала дискуссия о будущем Беларуси. Она обсуждалась во время коллоквиума – пока еще не совсем привычного для таких случаев формата общения президента и молодежи.

В альма-матер белорусского лидера Могилевском университете Александр Лукашенко и студенты задавали друг другу вопросы. На самые разные темы. Как выяснилось, это, во-первых, хорошая возможность узнать, что сегодня больше всего интересует молодых людей. А во-вторых – насколько эти мысли совпадают с видением развития страны главы государства.

Могилевский университет – один из старейших в стране – за свою вековую историю прошел путь от учительского института до классического. Выпускниками стали около 50 тысяч человек. Сегодня кулешовский вуз – это 10 факультетов, два колледжа и институт переподготовки. Получить белорусский диплом сюда приезжают со всех концов света. Китай, Алжир, Азербайджан – далеко не весь список. Понимают: учиться здесь престижно.

Александр Воробьев, декан факультета довузовской подготовки Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

История нашего университета, действительно, богата на своих знаменитых выпускников. И первый, кого нам следует назвать в числе таковых, это президент нашей республики Александр Григорьевич Лукашенко, который является выпускником исторического факультета нашего университета.

Больше 8 тысяч студентов – столько умещается за парты университета – это почти численность небольшого белорусского городка. И каждый из его обитателей в будущем может попасть на страницы истории. А пока впереди историческое событие – общение с президентом.

Понятно, что студенты к такой встрече готовятся по-своему. Третьекурсница Елена для учебы выбрала физико-математический факультет. В планах – работа учителем в школе. Но к президенту у нее вопрос отнюдь не из области точных наук.

Елена Ромазанова, студентка 3 курса физико-математического факультета Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Я бы задала ему вопрос, любит ли он фисташковое мороженое, потому что я очень люблю фисташковое мороженое.

Для президента Беларуси стены альма-матер как родные. Здесь прошли годы юности и веселая студенческая пора. Жил будущий президент в местном «первом» общежитии. Теперь музей университета хранит артефакты: вот зачетка студента Александра Лукашенко. История средних веков, СССР, БССР, исторический материализм, психология – по всем этим не самым простым предметам – отметки «отлично». Вспомнит студенческие годы глава государства уже в окружении бывших однокурсников. Все они были выпускниками 38 лет назад.

В плотном президентском графике, даже не смотря на приближающийся саммит глав государств СНГ, нашлось время для альма-матер. Своего самого именитого выпускника здесь ждали с особым трепетом, это видно по теплому приему. В зале и студентка Елена, которая так мечтала о встрече с главой государства.

Буквально с порога президент задает тон мероприятию: беседа должна быть неформальной, никаких рамок! И даже предлагает студентам на время как бы поменяться местами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы наша встреча прошла в таком незаорганизованном режиме, а отрытом, ну, как модно сейчас говорить, демократическом стиле там и так далее, и тому подобное. Но я же знаю, что вас тут всех подготовили заранее. Коль это я в роли преподавателя, а вы якобы с моими преподавателями. Вот, хорошо, а? Сейчас я с ними и разберусь за все то, что было тогда (шутит – ред. ctv.by). Благо, что ты их привел сюда. И за себя, и за тебя. Вот. Поэтому видишь, как в жизни складывается. Они нас терзали, теперь мы их.

Сегодня себя на мысли поймал, когда в вертолете летел, «зашиться» куда-нибудь вот среди студентов, где-то там «потусоваться», как они говорят, на этих этажах походить.

Тема беседы – «Будущее Беларуси в контексте современной цивилизации». За несколько часов такую тему не осилить. Но президент готов выслушать все мнения. Перед аудиторией непростые вопросы: в чем главная ценность суверенитета, какова в целом «белорусская идея» и что такое свобода.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я приведу вам такой пример, потому что свободу многие понимают по-разному. Вот все понимают свободу так: вот вышел на улицу – что хочу, то ворочу. Пришел куда-то, в аудиторию – что хочу, то и делаю. Да нет. И раньше нас учили, и это актуально сейчас: твоя свобода начинается и заканчивается там, где ты не соприкасаешься с человеком. Как только ты с ним соприкоснулся – там уже его интересы. Там уже, если можно так грубо выразиться, его свобода, ты уже его интересы затрагиваешь. Но не надо понимать свободу так, как нам часто ее оттуда преподносят и диктуют. Сами-то они так не делают.

Из студенческой аудитории – не только вопросы, но и предложения. Вот студентка 5 курса, будущий учитель истории Марина Громыко придумала способ, как повысить авторитет работы педагога, – через отечественный кинематограф! Президент идею поддержал.

Марина Громыко, студентка 5 курса Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Может быть, и стоило бы вот как-то показывать такие вот молодежные фильмы, там, где где-то было бы и с юмором. Потому что у нас тоже – и мы были на практике в школе – и юмора хватает. Чтобы они, современные школьники, задумались о том, что так важно и так тяжело иногда что-то им вложить в голову.

Александр Лукашенко:

Вот, Александр Михайлович, пусть и покажет, какую нужно хотя бы, ну, одну передачу, я не говорю программу, провести, и потом скажешь, смотрела ли ее наша молодежь, насколько рейтинг этой передачи высок был. Так давайте создавать. Я не в шутку сказал. Вот возьми и создай такую передачу хотя бы одну, я не говорю, цикл, я не говорю, целое там направление на телевидении. И посмотришь, как молодежь на это отреагирует.

Коллоквиум, такая форма была выбрана для встречи, в переводе с греческого –беседа. Так и получилось: студенты буквально забросали президента мнениями и идеями. Вот Ярослав Хомченко предложил вариант, где найти средства на восстановление памятников архитектуры.

Ярослав Хомченко, студент Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Может быть, стоит более активно привлекать здесь частный капитал?

Александр Лукашенко:

Для меня, как президента, сегодня, когда мы восстановили уже несколько десятков этих замков, дали толчок к восстановлению, для меня сегодня важнее для тысячи многодетных семей, хороших семей построить добротное жилье, чтобы у них была крыша над головой.

Ярослав Хомченко:

Так пускай этим занимаются частники.

Александр Лукашенко:

Да, так я говорю: хотите, возьмите замок, я вам предоставлю его.

Ярослав Хомченко:

Вы знаете, в будущей жизни, если я буду частником, я постараюсь это сделать.

Александр Лукашенко:

С большим удовольствием представлю Вам такие льготы, потому что Вы еще и душевно это понимаете.

Дмитрий, студент 2 курса Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Дмитрий, студент 2 курса исторического факультета.

Александр Лукашенко:

Я не понимаю, что это за коллоквиум. Вы меня к стенке поставили, начинаете терзать (смеется –ред. ctv.by).

Дмитрий:

Вот, как Вы уже заметили, подметили, что наш мир, он не возможен без глобализации. И этим активно пользуются передовые страны мира, пропагандируя свои ценности, свою культуру. Как, по Вашему мнению, мы должны противостоять именно вот такой вот глобализации и вместе с тем, чтобы мы могли презентовать миру свои ценности.

Александр Лукашенко:

Чтобы противостоять, надо презентовать. Вы правильно сказали. Смотрите на этот центр. Площадь флага, «БелЭкспо» и Дворец Независимости. Этим центром подчеркнули то, что все, символически мы создали своегосударство. Вот оно и есть – вот этот флаг, вот куда люди сегодня, молодежь приходит. Смотрю, свадьбы даже там уже, приезжают пары. Да, это уже традиция.

Во время дискуссии затронули и тему образования. Президент считает: большая часть учебного процесса должна быть посвящена практике. Студенты поддержали. Еще один важный вопрос – демографический.

Александр Лукашенко:

Вот как вас, молодых девушек, завтрашних матерей, заставить рожать? Как? Это же словом не заставишь, не уговоришь. И даже денег как-то не очень. А надо. Понимаете, надо, потому что если мы хотим беларусамі звацца, трэба, каб гэта і былі беларусы. Но если их нет, что тогда, кем мы будем зваться?

Поэтому у нас человеческий ресурс, физический, человеческий ресурс – это наиважнейшая сегодня проблема. И, конечно, ее надо решать.

Только в этом зале – около 200 студентов и преподавателей. Параллельно еще 800 человек коллоквиум наблюдают из соседних аудиторий в режиме онлайн. Здесь идут свои обсуждения: каждый в дискуссии нашел что-то важное для себя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Студенты Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Президент говорил о том, что надо сокращать число лекций и увеличивать число практических занятий. Я считаю, что это правильно, потому что, только вот когда ты на своем опыте учишься, тогда это хорошо усваивается.

Президент говорил, что неважно откуда ты, главное, чтобы ты учился. Даже если ты из деревни, ты можешь поступить и выучиться на юриста, экономиста. Имея образование, мы можем войти в любые двери!

Я очень приятно удивлена нашим президентом, потому что это свой человек.

Экономика, социальная сфера и внешняя политика – в этой аудитории разговор обо всем и без купюр. Вероятно, в будущем именно этим ребятам предстоит стать у руля крупных предприятий, участвовать в госуправлении или решать задачи, которые ставит современная жизнь. Поэтому аудитория, хоть и совсем юная, но видно: президенту здесь легко говорить о серьезном и на одном языке.

Александр Лукашенко:

Мы видим постепенное разрушение вековых моральных устоев, превращение нравственных аномалий в норму жизни, стирание национальных, культурных различий между народами, появление глобальной англоязычной неокультуры, так ее иногда называют, основанной на американских стандартах и образцах. Заметьте, стране чуть больше, наверное, 300 лет, Америке, ну, и какая это нация, вы все знаете, как она формировалась тоже. В последнее время я жестко критиковал своего коллегу, публично. Я однажды так сказал, поэтому жалею до сих пор.

Обама поднял главный вопрос о лечении 50 с лишним миллионов американцев, которые сегодня умирают под забором. Заболел – на тебя никто не посмотрит. Он правильно заявил о медицинском страховании этих людей. И что, прошло? Не прошло. Слушайте, у нас это чудовищно. Вот сидит парламентарий. Если бы у нас такой вопрос внесли в парламент – 100% бы проголосовали. Нет, там не проходит.

Общаться с молодой аудиторией Александр Лукашенко любит. Здесь есть обратная связь, можно почерпнуть много интересных идей и мнений. Поэтому и встречи со студентами – уже традиция. Здесь можно говорить о самом серьезном и сокровенном – всегда найдется отклик и понимание. Вот глава государства озвучивает тонкости своей работы.

Александр Лукашенко:

Если Запад нас критикует в чем-то, запомните: мы делаем правильно. Это один из постулатов моей президентской жизни и критерий моей деятельности. Они меня ногами топчут, там палки в меня бросают. Я иду и думаю: правильно делаем. Если начинают хвалить, думай: где-то ты не так сделал. Поэтому вы не гонитесь за тем, что там, на Западе, нас покритиковали. Не надо. Мы должны построить свою страну.

Это очень тяжело – позиционировать себя, о чем я сказал, в этом тесном мире. Но если мы говорим о том, что мы должны быть по-настоящему суверенны и независимы и завтра, и послезавтра и оставить своим детям что-то в наследство, мы должны, сжав зубы, идти этим путем. Я буду, сжав зубы, терпеливо выстраивать свое государство, я буду болеть за наших белорусов, за наших добрых гостей и выстраивать их жизнь, чтобы было им хорошо и их детям.

Студенты подарили главе государства альбом, в котором отражена история вуза. Александр Лукашенко, в свою очередь, передал в местный музей личную ручку.

Впрочем, президент в родной университет уже приезжал три года назад. Надежда Шуткова тогда как раз была студенткой – сейчас уже аспирант. Сравнивает впечатления от встреч.

Надежда Шуткова, выпускница Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Темы затрагивались актуальные как во время прошлого приезда Александра Григорьевича, так и во время этого приезда. Но если сравнивать между собой два эти мероприятия, то вот это мероприятие получилось более неформальным.

Студент Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Очень легко было, непринужденно. Президент такой энергичный человек, очень спокойно и, самое главное, с толком сказал о том, о чем мы хотели услышать.

2,5 часа беседы – и студенты без устали еще долго обсуждают услышанное во время коллоквиума. Вот и Елена так и не осмелилась задать президенту вопрос, любит ли он фисташковое мороженое. Зато кое-что из дискуссии в аудитории подметила для себя.

Елена Ромазанова:

Он также, ну, шутя –не шутя сказал, что он же не может заставить каждую девушку в этом зале пойти и родить троих детей для нашей страны, что мы должны сами об этом думать, сами об этом заботиться. Я задумалась, если честно. Я хочу троих детей, просто сейчас мне нужно решить вопрос с образованием, а потом я обязательно рожу для страны троих детей.