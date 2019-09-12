Эксперт о переговорах по Украине в Минске и роли Александра Лукашенко: «Посадить за «круглый» стол таких людей, да в такой ситуации…»

Первую попытку остановить кровопролитие в Украине предпринимают в сентябре 2014 года. Документ о прекращении огня подписан в столице Беларуси. А ещё через несколько месяцев минский Дворец Независимости становится площадкой для встречи «Нормандской четвёрки».

Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди» .

За событиями в Минске в ту бессонную ночь следили во всём мире. 17-часовой марафон в деталях помнит и Александр Мартыненко – руководитель крупнейшего информационного агентства Украины. О минской мирной площадке говорим у стен легендарной Софии – многовекового символа славянского единства.

Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина»:

Любые конфликты такого рода во всём мире – они всегда требовали такого места, где стороны могли бы хотя бы обменяться мнениями. Не договориться, но, хотя бы, мнениями обменяться.