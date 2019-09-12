Эксперт о переговорах по Украине в Минске и роли Александра Лукашенко: «Посадить за «круглый» стол таких людей, да в такой ситуации…»
Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди».
Первую попытку остановить кровопролитие в Украине предпринимают в сентябре 2014 года. Документ о прекращении огня подписан в столице Беларуси. А ещё через несколько месяцев минский Дворец Независимости становится площадкой для встречи «Нормандской четвёрки».
За событиями в Минске в ту бессонную ночь следили во всём мире. 17-часовой марафон в деталях помнит и Александр Мартыненко – руководитель крупнейшего информационного агентства Украины. О минской мирной площадке говорим у стен легендарной Софии – многовекового символа славянского единства.
Александр Мартыненко, генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина»:
Любые конфликты такого рода во всём мире – они всегда требовали такого места, где стороны могли бы хотя бы обменяться мнениями. Не договориться, но, хотя бы, мнениями обменяться.
Игорь Позняк, СТВ:
В ту самую бессонную ночь четыре лидера сидели за столом переговоров. Президент Лукашенко в них не участвовал. Вот в чём его роль была? Конкретно в той ситуации.
Александр Мартыненко:
Вы знаете, это роль хозяина площадки. Потому что все эти люди – очень разные: Путин, Порошенко, Меркель и Олланд должны были где-то сесть. Это кажется, что это просто: какая разница, где сидеть? А нет. Ничего подобного. Он оказался очень нужен всем именно в таком качестве, как хозяина стола. Посадить за «круглый» стол таких людей, да в такой ситуации – я вам сейчас не скажу, кто ещё мог это сделать. В тот момент это было практически невозможным.
Игорь Позняк:
Насколько, на Ваш взгляд, Минск справляется с этой функцией медиатора?
Александр Мартыненко:
Судя по тому, насколько я знаю, никто из сторон: ни Украина, ни Россия, ни ОБСЕ никогда не высказывали никаких претензий по поводу того, что есть какие-то… кому-то больше внимания, интереса, кому-то – меньше.
Потому что очень важно обеспечить равенство отношений ко всем, чтобы они не чувствовали – те люди, которые приезжают, что они приезжают в какую-то враждебную страну, где к ним враждебно относятся. Мне кажется, что такое доброжелательное отношение ко всем Минск обеспечивает. А это – самое главное.