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«Они, думаю, сохранили десятки тысяч жизней украинцев». Руслан Бортник о переговорной группе в Минске

12 сентября 2019 13:07
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Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди».

Мирный механизм, запущенный в белорусской столице в 2014 году, войну на Донбассе не остановил. Но спасти удалось тысячи человеческих жизней.

«Они, думаю, сохранили десятки тысяч жизней украинцев». Руслан Бортник о переговорной группе в Минске-1

Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина):
Если бы не было этой переговорной группы, конфликт на востоке Украины мог бы длиться ещё намного дольше в горячей форме. Они, думаю, сохранили десятки тысяч жизней украинцев. Как минимум.

Они предотвратили разворачивание конфликта в ещё более острые фазы, которые могли бы привести к расширению зоны конфликта и поглощать новые регионы, включать новые регионы в этот конфликт.

Поэтому в плане остановления войны, миротворчества минская переговорная площадка достигла, я думаю, своих результатов в значительной мере.

О перезагрузке «минских» соглашений уже в первую ночь после выборов говорит и новый Президент Украины. Документ, подписанный в белорусской столице – единственная дорожная карта на пути к миру. Именно в Минске Зеленский предлагает Путину провести новые переговоры и пригласить на встречу Меркель, Трампа и Макрона. Репутация белорусской мирной площадки вне конкуренции.

# Война в Украине # Руслан Бортник

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