«Они, думаю, сохранили десятки тысяч жизней украинцев». Руслан Бортник о переговорной группе в Минске

Мирный механизм, запущенный в белорусской столице в 2014 году, войну на Донбассе не остановил. Но спасти удалось тысячи человеческих жизней.

Мнения о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Украине эксперты высказали в фильме «Мирные люди» .

Руслан Бортник, директор Института анализа и менеджмента политики (Украина):

Если бы не было этой переговорной группы, конфликт на востоке Украины мог бы длиться ещё намного дольше в горячей форме. Они, думаю, сохранили десятки тысяч жизней украинцев. Как минимум.

Они предотвратили разворачивание конфликта в ещё более острые фазы, которые могли бы привести к расширению зоны конфликта и поглощать новые регионы, включать новые регионы в этот конфликт.

Поэтому в плане остановления войны, миротворчества минская переговорная площадка достигла, я думаю, своих результатов в значительной мере.

О перезагрузке «минских» соглашений уже в первую ночь после выборов говорит и новый Президент Украины. Документ, подписанный в белорусской столице – единственная дорожная карта на пути к миру. Именно в Минске Зеленский предлагает Путину провести новые переговоры и пригласить на встречу Меркель, Трампа и Макрона. Репутация белорусской мирной площадки вне конкуренции.